In un’atmosfera intrisa di eleganza britannica, il marchio Range Rover ha svelato una collezione che trasforma la geografia urbana di Londra in un’esperienza sensoriale e automobilistica senza precedenti. Non si tratta di semplici veicoli, ma di quattro edizioni esclusive che celebrano il lusso, il carattere e l’originalità della capitale inglese, rendendo omaggio ai suoi quartieri più iconici e influenti. Questo legame profondo tra la metropoli e il brand non è nuovo: già nel 1999 l’edizione Linley incarnava la sofisticazione di Mayfair, mentre la collaborazione con il sarto Henry Poole & Co. portava l’eccellenza di Savile Row all’interno dell’abitacolo originale.

Belgravia: l’incontro tra classicismo e modernità

Il viaggio narrativo di questa collezione inizia con la Range Rover Velar Belgravia Edition, già disponibile per l’ordinazione. Belgravia è un quartiere dove l’architettura georgiana classica danza con il lusso contemporaneo, un dualismo che si riflette nel design modernista della Velar. Esteticamente, l’auto si impone con cerchi da 20 pollici Diamond Turned Dark Agate impreziositi da una finitura Satin Black. Ogni dettaglio emana puro stile: dalla firma “Belgravia Edition” incisa con discrezione lungo le portiere e sulla modanatura in alluminio nero spazzolato, fino alle luci di cortesia che proiettano il nome del modello sul terreno. All’interno, l’artigianalità emerge dai sedili in morbida pelle, dove le cuciture a contrasto sono realizzate con una precisione maniacale.

Per i collezionisti più esigenti, Range Rover ha spinto i confini dell’esclusività con la Belgravia Edition Satin, limitata a soli 400 esemplari a livello mondiale. Questa versione introduce per la prima volta su una Velar la pellicola protettiva trasparente satinata (Clear Satin Protective Film) e cerchi da 22 pollici (da 21 per le versioni PHEV), accompagnati dalla dicitura numerata “1 of 400” che ne certifica l’appartenenza a una serie d’élite.

Da Hoxton a Westminster: il racconto continua

Mentre la Velar domina le strade di Belgravia, la Range Rover Evoque Hoxton Edition si prepara a conquistare il cuore creativo della città. Hoxton, celebre epicentro per innovatori e trendsetter, ispira una vettura che vuole essere una celebrazione energica della moda e della modernità, con accenti unici che riflettono lo spirito della comunità creativa londinese.

La narrazione di questa collezione non si ferma qui. Nella primavera del 2026, il catalogo si arricchirà di altre due perle: la Range Rover Sport Battersea Edition e la Range Rover Westminster Edition. Se la prima promette una fusione tra il fascino storico industriale e un’estetica all’avanguardia, la seconda renderà omaggio alla grandiosità della leadership e del patrimonio britannico nel cuore politico del Paese.

Una visione di Modern Luxury

Come sottolineato da Hannah Custance, Range Rover Materiality Senior Manager, ogni quartiere è stato scelto come una “musa vibrante” per racchiudere lo spirito di luoghi culturalmente significativi attraverso materiali raffinati. Questa serie rappresenta l’apice della filosofia del brand: un design modernista unito a prestazioni elettrificate. Attualmente, ogni modello Range Rover è disponibile in versione ibrida, ma la visione verso la sostenibilità punta ancora più in alto, con l’arrivo di versioni completamente elettriche entro la metà del decennio. Insomma, l’eleganza e l’esclusività tipici di questo brand potranno abbracciare pure l’alimentazione a zero emissioni.