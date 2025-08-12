Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Range Rover La nuova ammiraglia Range Rover è qui

La gamma Range Rover si aggiorna con l’arrivo della nuova Range Rover Sport SV Carbon, svelata dalla Casa con un comunicato stampa e pronta a debuttare in pubblico in occasione della Monterey Car Week, nel corso di un evento dedicato in programma il prossimo 13 agosto. Si tratta di una novità davvero interessante e con cui il brand punta a ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante sul mercato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo modello.

La gamma si completa

La nuova Range Rover Sport SV Carbon va ad affiancare la Range Rover Sport SV e la SV Black, proponendo quella che l’azienda definisce come “la massima espressione di prestazioni e leggerezza, con finiture in carbonio e colori esclusivi“. Si tratta, quindi, di una nuova ammiraglia, pronta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

La vettura può contare sul motore 4.4 litri Twin Turbo V8, con sistema Mild Hybrid, in grado di garantire una potenza massima di 635 CV e una coppia motrice massima di 750 Nm. Il propulsore è in grado di portare la vettura fino a una velocità massima di 290 km/h. Ricordiamo che la Sport SV è la versione più potente di sempre del modello e offre prestazioni di livello assoluto.

Uno dei punti di forza del nuovo modello di Range Rover è la dotazione di serie che include il Forged Carbon Exterior Pack con dettagli stealth in fibra di carbonio oltre alla finitura Twill Carbon in opzione e il cofano in fibra di carbonio a vista. Da segnalare anche la presenza di cerchi leggeri in lega forgiata da 23 pollici, con pinze freni anodizzate nere. A disposizione della clientela ci sono anche i cerchi Carbon Fibre da 23 pollici oltre ai freni carboceramici con pinze blu, gialle, carbon bronze o nere.

Per quanto riguarda i colori della carrozzeria è possibile scegliere tra quattro opzioni oltre a quelle già proposte da SV Premium. All’interno, invece, ci sono i sedili in pelle Windsor traforata in Ebony, Rosewood/Ebony, Light Cloud/Ebony oltre alla possibilità di optare per i sedili in Cinder Grey/Ebony in materiale Ultrafabrics. Presenti anche le finiture in Forged Carbon. Il nuovo modello offre una dotazione completa e ricca di elementi che conferma il suo carattere da ammiraglia di lusso del brand.

Ryan Miller, Product and Services Marketing Director di Range Rover, ha descritto così le ultime novità del brand: “Il mese scorso abbiamo annunciato la Range Rover Sport SV Black, che offre un’estetica stealth nero totale, mentre la nuova Range Rover Sport SV Carbon è un’interpretazione assertiva del nostro SUV di lusso ad alte prestazioni. Accanto alla Range Rover Sport SV e alla SV Black, completa la nuova gamma sfruttando al meglio i sofisticati materiali in fibra di carbonio Range Rover, per la massima espressione di prestazioni e leggerezza.”

I prezzi

Per il momento, il prezzo della nuova versione SV Carbon non è ancora stato comunicato. Un annuncio ufficiale in merito arriverà, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che il listino prezzi della gamma Range Rover parte, invece, da 140.800 euro.