Ufficio Stampa Land Rover Range Rover SV Black Edition è ufficiale

In occasione della nuova edizione del Goodwood Festival of Speed si registra il debutto della Range Rover SV Black Edition, pronta ad affiancare le versioni Serenity e Intrepid con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la gamma, puntando su uno stile esclusivo e su “eleganza raffinata nella sua forma più pura, con splendide finiture nere e artigianalità in ogni dettaglio“. Andiamo a scoprire tutti i dettagli rivelati ufficialmente dall’azienda in merito a questo nuovo modello, destinato a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato.

Eleganza e contenuti premium

Dal punto di vista tecnico, non ci sono novità particolari. La nuova Range Rover SV, infatti, continuerà a proporre il motore V8 da 615 CV a cui si affiancano (per tutta la gamma) gli pneumatici Pirelli P Zero, appositamente sviluppati e comprendenti oltre il 70% di materiali a base biologica e riciclati (silice da lolla di riso, acciaio riciclato e oli e resine a base vegetale).

Questa nuova versione di Range Rover è dotata di una colorazione Narvik Gloss Black, con dettagli e finiture abbinati, che fa il suo debutto sulla gamma Range Rover SV. Questa colorazione è stata proposta anche sulla nuova Land Rover Defender OCTA Black. All’interno, invece, la Casa ha scelto una colorazione Ebony con vari dettagli realizzati in Moonlight Chrome che arricchiscono diversi elementi della vettura.

Da segnalare anche cerchi in lega da 23″ con finitura Gloss Black, tinta che ritorna anche per le pinze dei freni. Nella parte posteriore, invece, troviamo un badge tondo SV realizzato in ceramica nera. La ceramica torna anche per il cambio, in una versione nero satinato. Un’altra novità del modello è rappresentata dal Sensory Floor, evoluzione della tecnologia a Body-And-Soul-Seat (BASS) di Range Rover.

Grazie a questo nuovo elemento, disponibile nella dotazione di serie sia nella parte anteriore che in quella posteriore, la Casa incorpora un feedback tattile attraverso i tappetini del pavimento per “sentire” la musica in modo ancora più coinvolgente. Sensory Floor si affianca al Meridian Signature Surround System e alla tecnologia aptica dei sedili, con un software di ottimizzazione AI che garantisce un’esperienza unica nel suo genere. È possibile scegliere tra sei diverse modalità di funzionamento. Ulteriori dettagli in merito alla dotazione di serie del modello saranno disponibili successivamente, il lancio è molto vicino. Si tratta di un modello molto importante per il brand che rinnova il suo modello con l’obiettivo di ridefinire il lusso in auto, migliorando l’esperienza dei suoi clienti.

Prezzo e disponibilità

La nuova Range Rover SV Black Edition, dopo la presentazione avvenuta in occasione del Goodwood Festival of Speed, si prepara al debutto sul mercato, insieme alla versione Sport. Non bisognerà attendere molto prima del lancio commerciale. L’azienda, per il momento, non ha rivelato dettagli sul listino prezzi ma ha confermato che gli ordini prenderanno il via entro la fine del 2025, con configurazioni a passo standard a cinque posti o a passo lungo a quattro o cinque posti. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno, quindi, nel corso delle prossime settimane.