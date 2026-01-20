Renault chiude il 2025 in forte crescita: vendite in aumento

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Renault Test-Drive Renault Clio 6, November 10th 2025 at Lisbonne, Portugal - Photo Clément Choulot / DPPI

Il 2025 si conferma un anno estremamente positivo per Renault, che chiude l’esercizio con numeri in crescita e una strategia sempre più chiara: meno rincorsa ai volumi, più valore, più elettrificazione e prodotti mirati per ogni mercato.

La Marca francese ha venduto 1.628.030 veicoli nel mondo, registrando un incremento complessivo del 3,2% rispetto al 2024. A spingere la crescita è soprattutto il comparto autovetture, che segna un deciso +10% a livello globale, con 1.292.000 unità consegnate.

Un risultato tutt’altro che casuale: si tratta infatti del terzo anno consecutivo di crescita, con un andamento costante durante tutto l’anno e un’accelerazione nel secondo semestre.

Renault cresce più del mercato e punta forte sull’elettrificazione

In Europa Renault si conferma uno dei brand più solidi. Nel 2025 ha venduto 1.004.000 veicoli tra auto e veicoli commerciali, conquistando il secondo posto assoluto sul mercato europeo. Ancora più interessante è il dato sulle autovetture: +7,4% di crescita, a fronte di un mercato che si è fermato al +2,3%. La quota di mercato sale al 5,7%, segno di una competitività che regge anche in uno scenario sempre più affollato, soprattutto sul fronte elettrico.

Proprio l’elettrificazione è il cuore della strategia Renault:

il 60% delle vendite europee è composto da veicoli elettrificati (EV, full hybrid e plug-in)

(EV, full hybrid e plug-in) i veicoli 100% elettrici crescono del 72,2% , raggiungendo oltre 151.000 unità

, raggiungendo oltre 151.000 unità Renault è prima marca EV in Francia e leader nel segmento B elettrico in Europa

Ottimi risultati anche per l’ibrido: i modelli full hybrid crescono del 17% e rappresentano quasi il 40% delle vendite di autovetture. Dal 2020 Renault ha superato un milione di veicoli Hybrid E-Tech venduti, confermandosi tra i protagonisti assoluti del settore.

Il tutto con un dato ambientale di rilievo: emissioni medie inferiori a 90 g/km di CO₂, tra le migliori del mercato europeo.

I modelli che fanno la differenza

Il successo passa anche – e soprattutto – dai prodotti. Tra i best seller europei spiccano:

Renault 5 E-Tech Electric , già oltre le 100.000 unità dal lancio e regina del segmento B elettrico

, già oltre le 100.000 unità dal lancio e regina del segmento B elettrico Scenic E-Tech Electric , in crescita del 58% rispetto al 2024

, in crescita del 58% rispetto al 2024 Clio 5 , che nel suo ultimo anno di carriera sfiora le 250.000 unità ed è la seconda auto più venduta in Europa

, che nel suo ultimo anno di carriera sfiora le 250.000 unità ed è la seconda auto più venduta in Europa Symbioz, diventata il modello full hybrid Renault più venduto

Crescita globale: il ‘Renault International Game Plan’ funziona

Fuori dall’Europa Renault accelera ancora di più. Le vendite internazionali crescono dell’11,7%, arrivando a 621.435 unità, pari al 38% dei volumi totali. Un risultato che permette al brand di confermarsi prima marca automobilistica francese al mondo.

Tra i mercati più dinamici:

America Latina : +11,3%, grazie soprattutto al successo di Kardian

: +11,3%, grazie soprattutto al successo di Kardian Turchia : Renault è leader di mercato con oltre 144.000 unità vendute

: Renault è leader di mercato con oltre 144.000 unità vendute Corea del Sud : vendite più che raddoppiate, trainate da Grand Koleos

: vendite più che raddoppiate, trainate da Grand Koleos Marocco : +44,8% e quota di mercato al 17,4%

: +44,8% e quota di mercato al 17,4% India: segnali chiari di ripresa, soprattutto nel secondo semestre

Veicoli commerciali: un 2025 complesso ma in ripresa

Il comparto dei veicoli commerciali leggeri ha vissuto un anno più difficile, con 336.505 unità vendute (-16,5%), penalizzato dal calo del mercato europeo e dalla transizione di gamma. Nonostante ciò, i segnali di ripresa sono evidenti nella seconda metà dell’anno. In Europa Renault LCV si mantiene seconda forza del mercato, mentre in America Latina le vendite crescono del 17%. Da sottolineare anche l’avanzata dei veicoli commerciali elettrici, che rappresentano ormai oltre il 10% delle vendite, con un +90% su base annua grazie al lancio del Nuovo Master E-Tech.

Strategia “value over volume” e qualità delle vendite

Renault continua a puntare su una strategia orientata al valore più che ai volumi puri. I risultati parlano chiaro:

valori residui superiori al mercato

crescita nei canali dei privati in numerosi Paesi europei

forte presenza nei segmenti C e D, con un +7,9% a livello globale

Cosa aspettarsi dal 2026

Il futuro è già in movimento. Tra i principali appuntamenti:

l’espansione internazionale di Boreal

il debutto di Filante , nuova ammiraglia per mercati extraeuropei

, nuova ammiraglia per mercati extraeuropei il ritorno di Duster in India

in Europa, il lancio di Renault 4 E-Tech Electric, Twingo E-Tech Electric, la nuova Clio 6 e l’aggiornamento di Megane

Con basi solide, una gamma rinnovata e una visione chiara, Renault si prepara ad affrontare il 2026 con l’obiettivo di continuare a crescere, puntando su elettrificazione, qualità e coerenza strategica.