Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault annuncia sette novità per il 2025

La city car elettrica Dacia sotto i 18.000 euro? È solo l’inizio. Tutto il Gruppo Renault intende puntare forte sulla mobilità a zero emissioni. La presentazione dei risultati finanziari 2024 serve un assist al bacio per rivelare in anteprima i piani. Da qui alla fine del 2025 ne vedremo delle belle, con sette nuovi modelli e due restyling. Alcuni già noti, altri ancora avvolti nel mistero. Le mosse del marchio francese non sono più una semplice ipotesi: il treno è in piena corsa.

Elettrificazione in prima linea

Il 2025 sarà l’anno della Renault 4 E-Tech Electric. Icona reinventata, pronta a tornare in scena in versione elettrica. Le specifiche sono sul tavolo, ma il prezzo resta un segreto. Il debutto sul mercato è atteso entro l’anno e promette di essere una delle punte di diamante della strategia Renault. Un omaggio a una leggenda che ha segnato generazioni di automobilisti europei. Un simbolo che ora punta al futuro. Nonostante il nome richiami un pezzo di storia della Casa, avrà una nuova anima. Affine ai moderni trend, al 100% elettrica.

Accanto a lei arriva la gamma di quadricicli EV Mobilize Duo. Compatta, agile e pensata per le grandi città, con una variante professionale chiamata Bento, studiata per le esigenze di chi lavora su strada. A dominare la scena sportiva ci sarà l’Alpine A390_β. Ancora un enigma irrisolto, per ora la conosciamo solo attraverso una concept car e qualche foto spia rubata. Ma le ambizioni sono globali: la sportiva uscirà dai confini europei. Il quarto modello a batteria rimane senza nome. Sarà firmato Renault, pensato per la scena internazionale. Nessun dettaglio ufficiale, ma le aspettative sono alte.

Il ritorno di grandi nomi

La novità più attesa sul fronte ibrido è la Dacia Bigster. Un SUV progettato per conquistare nuove fette di pubblico e rafforzare la crescita del brand. Ma non sarà l’unica. Renault ha in programma un SUV di segmento C, studiato per espandersi a livello globale, e una berlina di segmento B. Il CEO Luca de Meo ha lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un ritorno iconico. Il nome? Tutti scommettono sulla Clio, pronta a rinascere con un design completamente rinnovato. Due restyling chiuderanno il cerchio delle novità. Uno di questi potrebbe riguardare la Renault Austral, pizzicata, sotto spoglie camuffate, in diversi scatti spia.

Occhi puntati sulla Twingo E-Tech Electric

Il futuro si chiama Renault Twingo E-Tech Electric. Arriverà nel 2026, ma il progetto continua a passi veloci. La vettura vedrà la luce secondo un approccio innovativo, riducendo i tempi di sviluppo e utilizzando batterie LFP (litio-ferro-fosfato). Il risultato? Un’auto più leggera, con il 30% in meno di componenti rispetto alla Renault 5.

Sette new entry e due restyling non sono semplici numeri. Sono il segnale chiaro di una strategia precisa: rafforzare la posizione in ambito globale. E virare al futuro dell’elettrificazione. Tra ritorni iconici, innovazioni tecnologiche e modelli pronti a sfidare la concorrenza, Renault ha il coltello tra i denti. Vuole guidare il cambiamento. Impossibile metterla in un angolo: la Losanga ambisce a un ruolo di vertice. Rivali, il countdown è partito.