Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Renault 4 Plein Sud: ricarica smart e 392 km di autonomia

Mentre il tetto in tessuto cattura l’attenzione visiva, sotto al cofano della Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud c’è un intero sistema di gestione dell’energia e della ricarica che lavora silenziosamente per rendere l’esperienza elettrica quotidiana il più possibile priva di frizioni. Ecco quindi come la Plein Sud si ricarica, pianifica i viaggi, semplifica le soste e, in certi casi, restituisce energia.

Una sola scelta

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è disponibile con un’unica soluzione di motore e batteria: abbina una batteria da 52 kWh ad un motore da 150 CV e 245 Nm di coppia. Le prestazioni non cambiano rispetto alla versione standard: passa da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e da 80 a 120 km/h in 6,4 secondi, con una velocità massima di 150 km/h. L’autonomia raggiunge fino a 392 chilometri nel ciclo WLTP. L’introduzione del tetto apribile comporta una riduzione minima rispetto alla versione tradizionale, pari a circa 7 chilometri, un valore praticamente trascurabile nell’utilizzo quotidiano.

Una differenza invisibile nella pratica, ottenuta senza compromessi tecnici importanti: l’aumento di peso è minimo, appena 19 kg in più rispetto alla versione con tetto fisso, grazie a materiali compositi e a un ingegnoso sistema di piegatura del tessuto in tre parti invece di quattro. Renault ha scelto di non offrire alternative di batteria o motore: una sola combinazione, quella più bilanciata, pensata per adattarsi alla maggioranza degli usi senza costringere l’acquirente a fare calcoli sui chilometri annui. Una scelta commercialmente coraggiosa, perché toglie di mezzo la confusione dei configuratori, ma che richiede che quella combinazione sia davvero giusta.

Ricarica veloce

Il comparto ricarica si affida a tecnologie di vertice. In corrente continua accetta potenze fino a 100 kW, consentendo di rigenerare l’accumulatore dal 15 all’80% in una mezz’ora. Un sistema di termoregolazione a liquido salvaguarda l’efficienza del processo anche in condizioni climatiche estreme fino a -20°C. Uno dei problemi più comuni delle auto elettriche nelle stagioni fredde è infatti la perdita di velocità di ricarica: le batterie al litio non amano il freddo, e quando la temperatura scende i tempi si allungano sensibilmente.

Grazie a un nuovo scambiatore water-to-water, i tempi di ricarica rimangono ottimali anche a temperature polari. In parole semplici: le trenta minuti per passare dal 15 all’80% non sono un dato valido solo in estate. In corrente alternata, il sistema di bordo da 11 kW di tipo bidirezionale esegue il ripristino dal 10 al 100% della carica in circa 4 ore e mezza. Per chi ricarica a casa o in ufficio. cioè per la maggioranza degli utenti elettrici, questo è il dato che conta di più nella vita di tutti i giorni.

Ricarica semplificata

Una volta associata la Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud all’App My Renault dello smartphone del conducente, la funzione Plug & Charge permette di fare a meno dell’utilizzo di badge e carte di credito specifiche per il pagamento della ricarica. La stazione riconosce automaticamente l’auto non appena si collega e autorizza la ricarica: tanto tempo risparmiato che si aggiunge a quello ottenuto con il pagamento automatico.

Per chi non ha ancora provato a ricaricare in rete pubblica, questo può sembrare un dettaglio minore. Per chi ci ha provato, sa esattamente di cosa si parla: ogni operatore ha la propria app, la propria tessera, il proprio QR code, il proprio metodo di pagamento. Il Plug & Charge elimina tutto questo: il cavo si collega, la stazione riconosce il veicolo, la ricarica parte. Il pagamento avviene in automatico.

Electric Route Planner

Il secondo strumento che semplifica la vita di chi percorre tratte lunghe è l’Electric Route Planner, integrato nel sistema di navigazione OpenR Link con Google. Derivato da Google Maps, l’Electric Route Planner suggerisce il miglior itinerario con le soste di ricarica necessarie tenendo conto della disponibilità delle stazioni e delle loro caratteristiche, ma anche della rete a cui appartengono. Pianifica e ottimizza costantemente l’itinerario più veloce nei viaggi che richiedono soste di ricarica. Tiene conto della posizione dei punti di ricarica, dell’andamento dei dati del veicolo (consumo, autonomia, ecc.) e della temperatura esterna per prevedere l’autonomia.

Integrando nel calcolo anche i parametri tecnici dell’auto e le preferenze del conducente (potenza dei punti di ricarica, mezzi di pagamento), l’ERP consente di scegliere il livello di ricarica rimanente a destinazione e si assicura che la temperatura della batteria sia ideale ad ogni sosta per ottimizzare il processo di ricarica. Una batteria fredda ricarica lentamente; una batteria preriscaldata può accettare fin da subito la potenza massima disponibile. Il risultato è che le soste durano meno e il viaggio va avanti prima.

Ricarica bidirezionale

Il terzo livello tecnologico della Plein Sud è quello che trasforma l’auto da consumatrice a distributrice di energia: il sistema Vehicle-to-Load. La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è dotata di caricatore bidirezionale in corrente alternata da 11 kW, che consente di poter contare sulla funzione V2L per collegare apparecchi elettronici o elettrodomestici alla batteria dell’auto con un adattatore di tipo power to object.

In termini pratici: è come avere una presa di corrente domestica montata sull’auto. Si può collegare un barbecue elettrico durante un picnic, ricaricare computer e fotocamere durante un campeggio, alimentare un piccolo frigo portatile durante una gita, o in caso di emergenza usare la batteria dell’auto come generatore temporaneo. La funzione V2L permette di utilizzare l’energia accumulata nella batteria per alimentare dispositivi esterni fino a 3.700 watt, una funzione particolarmente utile durante attività all’aperto, campeggio o emergenze.

Il caricatore bidirezionale consente le funzioni V2L per alimentare dispositivi esterni e V2G, quest’ultima non ancora disponibile in Italia. Il Vehicle-to-Grid, ovvero la capacità di cedere energia alla rete elettrica domestica è la frontiera successiva, già tecnicamente integrata nell’architettura ma in attesa dell’infrastruttura normativa e tecnica che la supporti. Quando arriverà, la Plein Sud sarà già pronta.

A completare il quadro digitale c’è l’avatar Reno, un copilota virtuale alimentato da ChatGPT 4.0 mini che non si limita a rispondere a domande di cultura generale, ma agisce come un vero esperto del veicolo: può programmare la ricarica, spiegare come collegare il Bluetooth o regolare la pressione delle gomme. Non è la funzione che convince a comprare l’auto, ma è quella che ricorda ogni giorno di averla comprata nel 2026.