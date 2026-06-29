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Ufficio Stampa Renault Renault 4 Plein Sud, torna il fascino della R4 cabrio

Renault celebra la 4 che per decenni ha rappresentato l’auto di tutti i giorni con un tocco in più. Una lunga tradizione di utilitarie decappottabili, prima fra tutte la spiaggina Plein Air del 1968. Oggi, nella versione E-Tech Electric Plein Sud, quella stessa idea torna in chiave moderna con un tetto in tessuto che si apre sul cielo e riaccende uno spirito che sembrava appartenere a un’altra epoca.

Richiamo storico

Questa versione di Renault 4 E-Tech Electric con il tetto apribile in tessuto riaccende il sacro fuoco delle mitiche R4 decapottabili: dall’audace Plein Air, che si apriva in alto e in basso, alla frizzante Sixties a doppio tetto apribile. Non è un caso che Renault abbia scelto proprio il nome Plein Sud per questa variante che evoca esattamente quello che la 4 ha rappresentato per generazioni di francesi e non solo. Nessuno dei principi fondamentali di Renault 4 E-Tech Electric è rimesso in discussione. Il design carismatico del veicolo si distingue immediatamente, l’abitabilità, la versatilità, la modularità, il volume del bagagliaio, la soglia di carico ribassata e persino la capacità di trainare un rimorchio o una roulotte: è tutto uguale.

Sul piano del design, Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud ha lo stesso profilo carismatico della versione con tetto fisso, ma sfoggia un nuovo look grazie al tetto apribile in tessuto nero. Gli unici elementi assenti sono le barre da tetto, non compatibili con il meccanismo, e la shark antenna, ora integrata nel lunotto posteriore.

Tetto elettrico

Il tetto si apre e si chiude elettricamente, completamente o in diverse posizioni intermedie, usando il pulsante situato sulla plafoniera oppure, a motore acceso, il comando vocale dell’avatar Reno. Ci vogliono solo 10 secondi circa per aprire o chiudere il tetto completamente, il che consente di reagire prontamente in caso di temporale o schiarite. Il tetto si può aprire e chiudere anche con l’auto in movimento, fino a 90 km/h, ed è possibile circolare con il tetto aperto alla velocità massima consentita persino in autostrada grazie al deflettore antivento.

Sul fronte della sicurezza, i rinforzi aggiunti al tetto consentono di ottimizzare la protezione in caso di urto o addirittura di ribaltamento, situazione in cui anche gli airbag a tendina svolgono un ruolo importante. Anche tagliando il tessuto, è impossibile introdursi a bordo grazie alle stecche posizionate a 20 cm di distanza le une dalle altre e alle guide che non si possono staccare.

Ufficio Stampa Renault

Le dimensioni che contano

Un metro quadrato di cielo sopra la testa. È questa la cifra che cambia tutto sulla Plein Sud. Il tetto in tessuto presenta un’apertura di 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza. Queste dimensioni, che costituiscono un punto di riferimento per il mercato delle decapottabili dei segmenti A e B, garantiscono a tutti i passeggeri di godersi un abitacolo aperto, sia all’anteriore che al posteriore. Il risultato pratico sull’autonomia è minimo: abbinato al leggero aumento del coefficiente aerodinamico, il piccolo incremento di peso comporta solo una diminuzione di 7 km (-1,8%), per un’autonomia WLTP di 392 km.

Per i passeggeri, la sensazione di spazio interno è praticamente invariata: le uniche misure che cambiano riguardano l’altezza a filo padiglione, con 906 mm ai sedili anteriori e 813 mm ai posteriori. Il bagagliaio resta da 420 litri, la soglia di carico rimane ribassata di 10 cm rispetto alla media della concorrenza e la capacità di traino si mantiene a 750 kg. Rinunciare a niente, guadagnare il vento tra i capelli. L’idea di base della 4L, in fondo, era proprio questa.