Renault Austral cambia look e si aggiorna per essere ancora più competitiva nel segmento C-SUV, anche grazie all'innovativa tecnologia full hybrid

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Nuova Renault Austral si pone l’obiettivo di conquistare il competitivo segmento C-SUV, portando con sé un design rinnovato e incisivo, un comfort più elevato e un’efficienza ibrida ai vertici della categoria. Questo veicolo compatto all’esterno ma sorprendentemente spazioso all’interno, è stato profondamente rivisitato per incarnare appieno il nuovo linguaggio stilistico del marchio Renault, già apprezzato su modelli come Rafale e Nuovo Espace.

Un design esterno che convince

La trasformazione estetica della nuova Renault Austral è evidente fin dal primo sguardo. Il frontale, con il cofano, il paraurti e la calandra ridisegnati, esprime una personalità forte e distintiva, in linea con gli ultimi stilemi del brand transalpino. La ricercatezza dello stile si riflette anche nei gruppi ottici anteriori e posteriori, dal look molto tecnologico. La firma luminosa è inedita, sia diurna che notturna, grazie ai nuovi fari e alle luci diurne (DRL) a forma di semi-losanga integrate nel paraurti. I fari anteriori adottano di serie la tecnologia LED Adaptive Vision, mentre la Matrix Vision offre un controllo intelligente dei segmenti LED, garantendo un’illuminazione ottimale e comfort visivo senza abbagliare gli altri conducenti.

Al posteriore, il portellone vanta un design più elegante nella parte superiore e centrale, mentre i nuovi gruppi ottici a forma di quadrato suddiviso in sette parti si ispirano al tangram quando sono accesi e presentano un moderno effetto “cubetti di ghiaccio galleggianti” da spenti. La palette di colori, invece, si arricchisce con le nuove tinte Blu Oltremare e Bianco Nacré satinato, quest’ultima riservata all’allestimento Esprit Alpine, che beneficia anche del Grigio Scisto satinato. L’apprezzata verniciatura bi-tono con tetto Nero Étoilé è ora disponibile a partire dall’allestimento Techno. Infine, le fiancate presentano lame orizzontali Nero lucido con funzione di protezione dalla ghiaia per i parafanghi posteriori, contribuendo a un profilo più sportivo.

Tecnologia e interno accogliente

L’abitacolo della nuova Renault Austral accoglie i passeggeri con un design raffinato e un’atmosfera tecnologica. I nuovi sedili anteriori, più ergonomici, offrono un miglior supporto laterale e alle spalle, e sono disponibili nuove sellerie, tra cui quelle Egée riciclate al 98% negli allestimenti Evolution e Techno. L’insonorizzazione è stata ottimizzata grazie a nuove guarnizioni delle porte, un inedito design della base dei retrovisori e, nell’allestimento Esprit Alpine, vetri stratificati anteriori. Un elemento distintivo è il sistema di riconoscimento del conducente, reso possibile da una telecamera integrata nel montante sinistro. Questo sistema attiva automaticamente un profilo utente personalizzato all’apertura della porta del conducente, memorizzando preferenze relative al menu iniziale, stazioni radio, posizione di guida e applicazioni Google.

L’abitabilità e la modularità sono uniche per il segmento C. La panchetta posteriore scorrevole su 16 cm, inclinabile in tre posizioni e ripiegabile 2/3-1/3, consente di adattare lo spazio per i passeggeri posteriori, che godono di un raggio alle ginocchia fino a 27,4 cm, e la capacità di carico del bagagliaio, che varia da 527 a 1.736 litri nella versione Full Hybrid E-Tech 200 CV e da 555 a 1.761 litri con la motorizzazione Mild Hybrid 160 CV.

La super-connettività a bordo è garantita dal sistema OpenR Link con Google integrato. Il doppio display OpenR, con un driver display digitale fino a 12” e un display multimediale fino a 12,3”, offre un’esperienza utente intuitiva e completa. Poi, l’integrazione di Google Maps, Google Assistant e Google Play Store con oltre 50 app arricchisce l’esperienza di guida e di viaggio. Il sistema multimediale è costantemente aggiornato e offre funzionalità avanzate come la pianificazione di percorsi eco-friendly e la segnalazione di incidenti in tempo reale. Infine, Renault ha sviluppato anche app esclusive come Take a break!, che rileva i segni di stanchezza del conducente e suggerisce delle pause.

Le motorizzazioni

La nuova Renault Austral è disponibile con una motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 CV che offre un rapporto prestazioni/efficienza ai massimi livelli, con consumi di 4,7 l/100 km e 106 g di CO2/km. La trasmissione automatica multimode senza frizione garantisce cambiate rapide e un’erogazione di potenza fluida. La gamma è completata dalla motorizzazione Mild Hybrid 160 CV con trasmissione automatica.

Il sistema a 4 ruote sterzanti 4Control Advanced (visto anche su Espace), un’esclusiva nel segmento C, migliora l’agilità in città con un diametro di sterzata di soli 10,1 metri e la stabilità alle alte velocità. I settaggi MULTI-SENSE consentono di personalizzare l’esperienza di guida agendo su sterzo, reattività del motore e agilità del telaio.

La sicurezza è una priorità, con 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione. Tra questi spiccano l’Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2, il Safety Score e il Safety Coach per migliorare lo stile di guida, e il pulsante My Safety Switch per attivare con un solo gesto le impostazioni preferite di cinque ADAS.

Gli allestimenti

La nuova Renault Austral è disponibile in listino con tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. L’allestimento Esprit Alpine, con un look sportivo distintivo, offre dettagli esclusivi come cerchi da 20”, sellerie twill con impunture blu e inserti in Alcantara.