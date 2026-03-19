Agilità da city-car e stabilità da ammiraglia: come il sistema 4Control Advanced e i settaggi Multi-Sense trasformano l’esperienza di guida di Renault Austral

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Austral: con 4Control Advanced e Multi-Sense migliora il comfort di guida

Il nuovo Renault Austral è un veicolo che cerca di porsi al vertice del segmento C-SUV. Caratterizzato da un design frontale completamente rivisitato e da una firma luminosa che richiama i modelli Rafale ed Espace, questo modello punta a offrire un’esperienza a bordo superiore grazie a una dotazione tecnica degna dei segmenti superiori. Se l’efficienza è garantita dalla motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 CV, un punto focale dell’esperienza dinamica risiede nell’integrazione tra il sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e i settaggi Multi-Sense, capaci di trasformare ogni viaggio in un’esperienza su misura.

Un’opzione unica per il segmento

Il sistema 4Control Advanced rappresenta un’offerta unica nel segmento C-SUV, elevando sensibilmente i livelli di agilità urbana e dinamismo extraurbano. A bassa velocità, il sistema permette alle ruote posteriori di sterzare in senso opposto rispetto a quelle anteriori fino a un angolo di 5 gradi, riducendo il diametro di sterzata tra i marciapiedi a soli 10,1 metri.

Questa caratteristica rende il SUV eccezionalmente manovrabile negli spazi stretti e nelle manovre di parcheggio, garantendo una fluidità paragonabile a quella di una city-car. Quando la velocità supera i 50 km/h, un attuatore dello sterzo interviene per effettuare micro-sterzate delle ruote posteriori nello stesso senso di quelle anteriori (fino a 1 grado), assicurando una stabilità senza precedenti e un controllo del rollio superiore durante i cambi di direzione o nelle curve veloci.

La personalizzazione della guida

A orchestrare questa sofisticata meccanica intervengono i settaggi Multi-Sense, accessibili direttamente dal display multimediale dell’abitacolo. Questa tecnologia permette al conducente di agire su diverse variabili per personalizzare le sensazioni di guida, modulando lo sforzo dello sterzo, la reattività del motore e l’agilità complessiva del telaio.

Il sistema offre quattro modalità predefinite — Eco, Sport, Comfort e Perso — che non si limitano a modificare il comportamento dinamico della vettura, ma estendono la personalizzazione anche all’atmosfera di bordo. Attraverso il Multi-Sense è infatti possibile variare il colore dell’ambient lighting e la veste grafica del driver display, creando un ambiente in totale armonia con l’umore del guidatore.

Un sistema ibrido eccellente

L’efficienza che sostiene queste tecnologie è affidata alla motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 CV, che combina un turbo benzina da 1,2 litri con due motori elettrici per un rapporto prestazioni/consumi ai vertici del mercato. Grazie a una gestione intelligente della trasmissione automatica multimodale, il veicolo è capace di limitare i consumi a soli 4,7 l/100 km nel ciclo misto WLTP. Il piacere di viaggiare è ulteriormente incrementato da un meticoloso lavoro sull’insonorizzazione, con rumori aerodinamici e meccanici dimezzati grazie all’uso di nuovi materiali isolanti e vetri anteriori a spessore maggiorato.

Un’auto moderna in tutto

L’abitacolo riflette la modernità esterna attraverso una modularità eccellente, enfatizzata dalla panchetta posteriore scorrevole su 16 cm che permette di variare il volume del bagagliaio da 527 a 657 litri (fino a 1.736 litri con sedili ripiegati). La tecnologia di bordo si arricchisce con il sistema OpenR Link con Google integrato e un inedito sistema di riconoscimento del conducente tramite telecamera, che imposta automaticamente il profilo utente all’apertura della portiera.

Infine, la sicurezza è presidiata da 32 dispositivi ADAS, tra cui l’Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2 e il pratico My Safety Switch, che consente di attivare con un solo tocco le impostazioni preferite dei sistemi di assistenza. In sintesi, il nuovo Renault Austral non è solo un SUV versatile, ma un concentrato di innovazione che mette l’interazione uomo-macchina al centro del suo progetto.