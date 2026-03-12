Più tecnologia e comfort per il segmento C-SUV: Renault Austral E-Tech series introduce la connettività Airnity e l'assistente conversazionale Gemini per una guida sempre più premium

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove l’innovazione corre veloce quanto le ruote sull’asfalto, Renault ha deciso di dedicare un capitolo speciale al nostro Paese. Nasce così la nuova gamma Austral E-Tech series, una proposta pensata esclusivamente per il mercato italiano che trasforma uno dei pilastri del segmento C in un concentrato di stile, efficienza e tecnologia d’avanguardia. Questa nuova serie non è un semplice aggiornamento, ma molto di più. La volontà è quella di offrire un’esperienza 100% Full Hybrid che non accetti compromessi tra prestazioni e sostenibilità, elevando il comfort e la connettività a standard mai raggiunti prima.

L’anima ibrida

Sotto alla seducente carrozzeria della Austral E-Tech series agisce la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 CV, scelta per garantire il miglior equilibrio possibile tra briosità e rispetto per l’ambiente. Con un’autonomia complessiva che può sfiorare i 1.100 km con un solo pieno e consumi dichiarati di appena 4,7 litri per 100 km, l’elegante SUV si conferma come il modello più efficiente della sua categoria.

Esteticamente, Renault ha voluto premiare i clienti italiani introducendo di serie la tinta Nero Etoilé, una scelta che garantisce un vantaggio economico immediato di 1.000 euro rispetto alle versioni precedenti. Per chi invece cerca un tocco distintivo in più, debutta la sofisticata colorazione “Blu Ardesia Satinato”, che arricchisce una palette di colori già profonda e variegata.

Rivoluzione digitale a bordo

Entrare nell’abitacolo della nuova Austral significa immergersi in un laboratorio tecnologico. Renault è tra i primi costruttori a integrare un caricatore a induzione con standard Qi2 (compatibile con il sistema MagSafe di iPhone). Grazie a un anello magnetico che ottimizza la posizione dello smartphone, la ricarica è più potente e rapida — permettendo di recuperare il 50% dell’energia in un’ora — senza i fastidiosi surriscaldamenti tipici dei sistemi precedenti.

La connettività compie un balzo in avanti grazie alla partnership con l’operatore Airnity. A partire dal 2026, l’auto disporrà di un pacchetto Internet integrato (2 GB al mese per tre anni) che permette di utilizzare le App del sistema OpenR link in modo nativo, senza dover più dipendere dalla connessione dello smartphone.

Ma la vera magia avviene nella comunicazione uomo-macchina: l’assistente vocale tradizionale lascia il posto a Google Gemini. Alimentato dall’Intelligenza Artificiale, Gemini è un assistente conversazionale capace di comprendere il linguaggio spontaneo, gestire compiti complessi e persino cambiare lingua nel bel mezzo di un dialogo, rendendo l’interazione fluida e quasi umana.

Lo Smart Mode

Anche la dinamica di guida beneficia dell’intelligenza artificiale. Renault ha introdotto lo Smart Mode, che sostituisce la precedente modalità “Perso” nel sistema MULTI-SENSE. Questo software gestisce in totale autonomia il passaggio tra le configurazioni Eco, Comfort e Sport analizzando lo stile di guida del conducente in tempo reale: si avrà così la massima reattività durante un sorpasso e il massimo risparmio energetico non appena si entra in un centro abitato, senza che chi guida debba toccare alcun comando.

Listino prezzi

La gamma di Renault Austral E-Tech series è stata strutturata per rispondere alle esigenze sia dei privati che delle piccole e medie imprese, articolandosi su tre livelli di allestimento crescenti per dotazioni e rifiniture:

Evolution E-Tech series: la porta d’accesso alla gamma, proposta a un prezzo di 35.900 euro ;

la porta d’accesso alla gamma, proposta a un prezzo di ; Techno E-Tech series: un equilibrio perfetto tra stile e tecnologia, disponibile a 37.400 euro ;

un equilibrio perfetto tra stile e tecnologia, disponibile a ; Esprit Alpine E-Tech series: il top della gamma dal carattere sportivo e ricercato, posizionato a 40.400 euro.

Con questa manovra, Renault non solo rinnova un modello di successo, ma consolida la sua visione di mobilità moderna: competitiva, elettrificata e profondamente connessa con il futuro.