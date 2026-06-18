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Ufficio Stampa Renault Il modello sarà prodotto in Turchia

La gamma di Renault diventa sempre più ricca, con l’obiettivo di sostenere un programma di crescita ambizioso nel corso dei prossimi anni. L’ultima novità in arrivo per la Casa francese è rappresentata dalla Renault Boreal. Il modello in questione è già stato lanciato in America Latina e viene prodotto in Brasile, nello stabilimento di Curitiba.

Il C-SUV ora punta al mercato europeo con l’apertura di un secondo centro di produzione. Renault Boreal, infatti, sarà realizzato anche in Turchia, nello stabilimento di Bursa e sarà poi esportato verso una serie di Paesi dell’Europa dell’Est oltre in Medio Oriente e in Africa settentrionale e subsahariana. Andiamo a riepilogare i dettagli annunciati dall’azienda.

Una nuova fase

Con il nuovo progetto di produzione avviato in Turchia, Renault Boreal entra in una nuova fase con cui l’azienda punta allo sviluppo internazionale del suo modello che, come sottolineato dalla Casa stessa, si posiziona “al centro del segmento dei C-SUV premium“. Boreal punta a incrementare la competitività di Renault in regioni in cui la domanda di SUV continua a crescere in modo strutturale.

Si tratta, quindi, di un progetto chiave per il futuro del brand, che punta a crescere e a espandere la propria presenza in tutti i mercati in cui è presente. Il modello andrà anche a sostenere il processo di elettrificazione della gamma Renault, elemento centrale per il marchio francese.

Per raggiungere quest’obiettivo, Boreal potrà contare sulle motorizzazioni E-Tech Full Hybrid 160 CV e TCe EDC 1.3 turbo 145 CV. Si tratta di una doppia scelta che punta a garantire più soluzioni alla clientela. Nel corso della parte finale dell’anno, inoltre, arriverà anche la versione E-Tech Hybrid 4×4 150 CV.

Ricordiamo che il SUV ha una lunghezza di 4,56 metri e un passo di 2,70 metri e può adattarsi a varie tipologie di clienti, risultando ideale anche per le famiglie. Lo stile è quello delle ultime produzioni Renault ma arricchito da una carrozzeria robusta e che strizza l’occhio anche all’off-road. Ci sono anche i cerchi in lega diamantati da 19 pollici oltre al tetto nero e al tetto panoramico.

All’interno c’è tanta tecnologia, con un quadro strumenti digitale da 10” ed il display centrale multimediale da 10” openR link, con cui è possibile avere un accesso diretto a Google Maps, Google Assistant e Google Play oltre che a tante altre applicazioni molto popolari. La dotazione include fino a 25 ADAS, con l’obiettivo di offrire tanta sicurezza durante l’utilizzo.

Ricordiamo che la gamma Renault sta vivendo un periodo ricco di novità e la sua evoluzione va seguita con grande attenzione, considerando i modelli che, mese dopo mese arrivano. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, è appena stato lanciato il restyling di Espace. Di recente, inoltre, ha debuttato anche una nuova verisone della Renault 4 E-Tech Electric.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, ha così commentato il debutto del nuovo modello: