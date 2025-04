Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Boreal: il SUV distintivo di Renault

Il marchio della Losanga ha deciso di continuare a cavalcare l’hype delle auto a ruote alte con un nuovo modello, destinato inizialmente ai mercati extra-europei. Il SUV si chiamerà Boreal, come il nome di un personaggio della mitologia greca che personificava il Vento del Nord. Il termine in lingua francese, secondo quanto dichiarato dall’azienda, sta per equilibrato e armonioso, richiamando l’idea di evasione e scoperta di nuovi orizzonti, in linea con l’animo avventuroso di questo SUV.

In base a quanto annunciato da Renault, il modello rappresenta un passo in avanti importante nel percorso strategico dell’International Game Plan 2027, che promuove l’ambizione globale del brand francese. Il primo step è il lancio in America Latina, poi la Boreal verrà progressivamente introdotta in oltre 70 Paesi, tra cui probabilmente anche l’Italia.

Le caratteristiche della Boreal

Il SUV di segmento C verrà costruito sulla piattaforma CMF-B, già usata dalla Kardian, un B-SUV compatto proposto alla fine del 2023 per i mercati emergenti e con diversi elementi in comune con la Dacia Sandero. La Boreal poggerà su tre elementi chiave: tecnologia, status e comfort. La presentazione ufficiale è attesa nei prossimi mesi in Brasile, dove sarà inizialmente prodotta, per poi essere proposta sul mercato globale.

Rispetto alla Kardian, risulterà per dimensioni e finiture, di un livello superiore. Nei prossimi 2 anni farà parte del piano di lancio di otto nuove vetture della Casa francese in 70 Paesi. Sylvia dos Santos, responsabile del naming della Renault, ha spiegato che si sta puntando su nomi inediti come Rafale, Arkana, Kardian e Austral, senza dimenticare le icone Renault 4 e Renault 5 e gli storici modelli “saga”, come Clio e Megane. Boreal, inoltre, è un riferimento all’aurora boreale.

Una aggiunta di qualità nel listino

Si tratta di un modello inedito che si collocherà in una gamma già piuttosto popolata di SUV. La più piccola Captur è tra le vetture più amate del brand transalpino, partendo da un prezzo di 23.850 euro. La crossover francese è prodotta sulla base della piattaforma CMF-B, la stessa dell’entry level Clio, utilizzata anche per la “cugina” Nissan Juke. La Renault Symbioz è un crossover derivata dalla Captur, rispetto alla quale è più lunga di 17 cm (per un totale di 441 cm) e vanta solo propulsori full hybrid. La Captur, invece, è proposta a benzina, elettrificata (ibrida leggera o full) o a GPL. Dopo il successo avuto con la Kadjar, realizzata sulla base della Nissan Qashqai, il marchio della Losanga ha commercializzato l’Austral, un tradizionale crossover di medie dimensioni con un design elegante e interni molto curati. Il prezzo parte da 34.100 euro.

Per lanciarsi nel segmento delle EV a ruote alte la Casa francese ha deciso di promuovere la Scenic E-Tech, un crossover full electric che richiama solo nel nome lo storico monovolume. Il top di gamma è rappresentato dalla Renault Rafale, un mastodontico crossover a trazione anteriore e dal look aggressivo. Si differenza nel look dalle sorelle Austral ed Espace, con cui condivide la meccanica e gli interni, per un frontale spigoloso. Il SUV-coupé parte da 43.800 euro. Non è ancora chiaro dove si collocherà, eventualmente, la Boreal nel listino della Casa francese. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.