Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Renault Ecco i prezzi della Nuova Renault Clio

La Nuova Renault Clio è uno dei modelli chiave per il futuro della Casa francese. La segmento B, infatti, avrà il compito di sostenere la crescita del brand, garantendo volumi di vendita elevati in tutti i principali mercati europei. Per raggiungere quest’obiettivo, Renault ha realizzato una gamma molto articolata, con diverse motorizzazioni e con prezzi molto interessanti, soprattutto in considerazione dell’attuale stato del mercato. In queste ore, l’azienda ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia della Nuova Renault Clio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Una gamma completa

Dopo la presentazione ufficiale, la sesta generazione di Clio è ora pronta a conquistare il mercato italiano. Per soddisfare le esigenze degli utenti del nostro Paese, Renault ha realizzato una gamma articolata e completa, con diverse opzioni da tenere in considerazione.

Per clienti privati e aziendali, infatti, ci sarà la possibilità di puntare sul motore TCe 115 con cambio manuale. In alternativa, è possibile puntare sulla versione Full Hybrid E-Tech in grado di garantire ben 160 CV di potenza. La terza opzione è rappresentata dalla versione ECO-G 120, con alimentazione bifuel benzina/GPL.

La gamma si articola su tre livelli di allestimento (Evolution, Techno ed Esprit Alpine) in modo da consentire al cliente la possibilità di scegliere la versione più adatta alle proprie necessità, andando a considerare non solo la motorizzazione ma anche la dotazione di serie.

La versione Evolution include Adaptive Cruise Control, sistema di controllo avanzato dell’attenzione del conducente, freno di stazionamento automatico, display centrale da 10,1” con funzione Smartphone Replication, rivestimento della plancia in tessuto, sedile del conducente regolabile in altezza, climatizzazione manuale, sensori di parcheggio posteriori.

L’allestimento Techno aggiunge vari elementi come il sistema multimediale OpenR Link con servizi Google integrati, i cerchi in lega da 16 pollici, il clima automatico, il Keyless entry e molto altro ancora. La versione Esprit Alpine propone un look distintivo e aggiunge diversi equipaggiamenti premium come inserti in Alcantara e finiture specifiche, pedaliera in alluminio e cerchi diamantati da 18 pollici.

I prezzi

Il listino prezzi della Nuova Renault Clio parte da 18.900 euro (prezzo chiavi in mano). La versione entry level è dotata dell’allestimento Evolution e del motore TCe 115. Per passare alla variante Full Hybrid E-Tech, invece, bisogna mettere in conto una spesa aggiuntiva di 5.000 euro.

Per l’allestimento Techno, invece, si parte da 21.800 euro, scegliendo la versione TCe 115 mentre con la versione Full Hybrid si sale fino a 26.700 euro. A completare la gamma c’è la Esprit Alpine, disponibile esclusivamente con la motorizzazione ibrida. In questo caso, il prezzo di listino è di 28.300 euro.

Gli ordini per la nuova Clio sono stati aperti il 15 ottobre con i clienti che possono recarsi in una concessionaria Renault per scegliere la versione desiderata. Le prime consegne, invece, sono previste per il mese di gennaio 2026, per la versione ibrida, o per il primo trimestre del 2026, per la versione TCe 115.

Come avrete notato, per il momento, non sono stati diffusi i prezzi della versione ECO-G. Il motivo è semplice: questa variante arriverà sul mercato in un secondo momento. Renault ha confermato, infatti, che la terza motorizzazione della sua Clio sarà disponibile soltanto nel corso della seconda metà del 2026. Per il momento, non sono stati ancora comunicati i prezzi e non è possibile procedere con un ordine.