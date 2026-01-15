Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Nuova Renault Clio convince anche in abitabilità

Quando una leggenda dell’automobile come la Renault Clio arriva alla sua sesta generazione, ci si aspetta un’evoluzione che vada ben oltre il solito maquillage estetico. E così è stato. La nuova Clio non si limita a farsi ammirare per una carrozzeria più scolpita e moderna: porta con sé un salto di qualità che riguarda ciò che, alla fine, conta davvero per chi vive l’auto ogni giorno: l’abitabilità. In un segmento – quello delle vetture compatte – dove lo spazio è spesso un lusso, la nuova Clio si presenta come un punto di riferimento per abitabilità e comfort, facendo della capacità interna e della praticità un vero e proprio cavallo di battaglia.

La sesta generazione misura 4,12 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza, con un passo di 2.591 millimetri che traduce questa dimensione in spazio reale per chi occupa i sedili. La promessa di Renault non è di spazio fine a sé stesso, ma di un’abitabilità che supera le aspettative di una vettura di questo segmento. E i numeri parlano chiaro: fino a 14 centimetri di spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori – una delle misure migliori della categoria – rendono i viaggi in quattro (e talvolta in cinque) sorprendentemente confortevoli e intelligibili anche per adulti.

La qualità all’interno dell’auto

Appena si apre la portiera, lo sguardo non può non cadere sul nuovo abitacolo, dove la qualità percepita è cresciuta visibilmente grazie a soluzioni che sembrano rubate alle categorie superiori. Il cuore di tutto è il doppio display da 10,1 pollici (in alcune versioni), integrato con un piccolo volante mutuato da modelli come Renault Austral e Rafale, che non solo crea un effetto estetico moderno ma migliora l’esperienza di guida e controllo. Anche il sistema di ambient lighting regolabile con 48 varianti di colore non è un vezzo: è un modo consapevole di plasmare l’atmosfera dell’abitacolo, facendo sentire ogni viaggio più personale e coinvolgente.

La sensazione di ampio spazio è rafforzata dal fatto che la parte anteriore della plancia (a seconda delle versioni) viene rivestita in tessuto, mentre gli allestimenti al top come Esprit Alpine adottano materiali premium come l’Alcantara e finiture in Spectral Titanium, che richiamano l’estetica delle auto da corsa. La plancia, luminosa e tattile, diventa così il manifesto di un equilibrio tra praticità quotidiana e premium touch da segmento superiore.

Più spazio per tutti

Renault ha lavorato sul reale spazio di bordo con la consapevolezza che abitabilità vuol dire anche libertà di movimento. I sedili posteriori offrono spazio per le ginocchia generoso, e grazie alla nuova geometria degli schienali anteriori e alla possibilità di far scorrere liberamente i piedi sotto le poltrone di fronte, i passeggeri adulti non si trovano “compattati” come spesso accade in altre vetture di segmento B. Anche i sedili anteriori, con un rinforzo in acciaio nei supporti laterali, garantiscono un sostegno superiore su lunghe percorrenze, riducendo l’affaticamento.

Il bagagliaio fa la sua figura

Il conforto complessivo passa anche attraverso lo spazio di carico: il bagagliaio della nuova Renault Clio raggiunge 391 litri nella configurazione standard, una cifra davvero impressionante per una vettura di questa categoria. È un volume che consente di trasportare valigie, borse sportive, attrezzature da lavoro o spesa familiare senza compromessi. E se si decidesse di abbattere i sedili posteriori, il volume potrebbe superare i 1.000 litri: un vero salto di qualità rispetto alla tradizione delle utilitarie. La soglia di carico è 40 mm più bassa rispetto alla generazione precedente, facilitando l’operazione di carico e scarico di oggetti voluminosi o pesanti.