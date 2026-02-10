Allestimenti e dotazioni: come la nuova Renault Clio riesce a combinare sicurezza, comfort e connettività in un mix completo per il segmento B

Ufficio Stampa Renault Renault Clio di sesta generazione: gli allestimenti

La nuova Renault Clio di sesta generazione è il nuovo capitolo per la compatta francese che da trent’anni rappresenta uno dei modelli più apprezzati in Europa. L’amata segmento B ha una gamma rinnovata e strutturata in modo razionale secondo tre distinti allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine.

Questa articolazione della gamma rispecchia la volontà del marchio di offrire un prodotto completo, in grado di coprire esigenze diverse: dal cliente urbano attento alla tecnologia di base fino a chi cerca un’esperienza di guida più ricca e confortevole, con dettagli estetici e tecnici premium.

Evolution: il cuore della gamma

La versione Evolution rappresenta il punto di accesso alla nuova Clio e offre già un equipaggiamento ben al di sopra della media del segmento. Di serie questa versione include sistemi di assistenza alla guida oggi considerati quasi imprescindibili: Adaptive Cruise Control, frenata automatica d’emergenza e assistenza al mantenimento della corsia. Non mancano nemmeno il controllo dell’attenzione del conducente e il freno di stazionamento automatico, che semplificano l’uso quotidiano dell’auto.

All’interno l’abitacolo propone un display centrale da 10,1 pollici con funzione di Smartphone Replication (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto), una plancia rivestita in tessuto e sedili regolabili in altezza. Il climatizzatore e i sensori di parcheggio posteriori completano la dotazione di base, garantendo un’esperienza confortevole e sicura anche nei percorsi più impegnativi della guida di tutti i giorni. Dal punto di vista tecnico, l’allestimento Evolution è disponibile con più motorizzazioni: dal tradizionale TCe da 115 CV al più avanzato sistema Full Hybrid E-Tech da 160 CV, con un significativo miglioramento di prestazioni e consumi rispetto alla generazione precedente. Una versione bifuel Eco-G 120 GPL è attesa più avanti nel corso del 2026.

Techno: tecnologia e comfort

Salendo di livello, l’allestimento Techno amplia la dotazione con un pacchetto di tecnologie che punta a migliorare connettività, comfort e praticità d’uso. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato porta nella Clio servizi come Google Maps, Google Assistant e Google Play, integrando l’infotainment con un’interfaccia smart e intuitiva. A bordo si trova anche il climatizzatore automatico, vetri privacy glass, retrovisore interno elettrocromico e ambient lighting a LED, che valorizza l’abitacolo nelle ore serali.

Per la guida quotidiana, Techno offre Keyless Entry, specchietti ripiegabili automaticamente e cerchi in lega da 16 pollici, oltre alla parking camera con visuale posteriore. Non mancano nemmeno elementi come la commutazione automatica tra abbaglianti e anabbaglianti e i tergicristalli automatici, che semplificano la guida in condizioni di visibilità variabile. Nel complesso, questa versione punta a offrire un mix convincente di tecnologia, comfort e praticità per chi utilizza la Clio come auto principale.

Esprit Alpine: sportività e dettagli premium

Al vertice della gamma si posiziona Esprit Alpine, una versione che aggiunge un carattere più sportivo e un livello di equipaggiamento superiore. Dal punto di vista estetico, questa Clio sfoggia cerchi in lega da 18 pollici con dettagli blu, logo e monogramma Dark Chrome, oltre a finiture specifiche sui paraurti che enfatizzano un’immagine più dinamica e distintiva. L’abitacolo ribadisce la vocazione premium con inserti in Alcantara, pedaliera in alluminio e un caricatore a induzione per smartphone. Anche il sedile del passeggero è regolabile in altezza, portando già nella versione di serie un comfort che normalmente si trova su segmenti superiori.

Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza alla guida, la Esprit Alpine dispone di Adaptive Cruise Control intelligente, sensori di parcheggio laterali e frontali, sensore di angolo cieco, alert di uscita sicura per gli occupanti e Active Driver Assist, un pacchetto che migliora la consapevolezza dell’ambiente circostante e supporta il guidatore nelle manovre più complesse. Anche la frenata automatica in retromarcia è inclusa, una funzione che può risultare utile nei parcheggi stretti o nelle uscite da spazi ristretti.