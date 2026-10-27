Renault Clio eletta Auto Europa 2027, nuovo riferimento nel segmento B

La vettura compatta francese ha conquistato il titolo di Auto Europa 2027, battendo la concorrenza

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Davide Russo

Giornalista automotive

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

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Renault Clio eletta Auto Europa 2027, nuovo riferimento nel segmento B
Ufficio Stampa Renault
Renault Clio eletta Auto Europa 2027
Quali sono le novità della Renault Clio? Come viene assegnato il premio Auto Europa? Quali auto competono nel segmento B?

Con grande orgoglio Renault può festeggiare un riconoscimento molto ambito, attribuito annualmente dall’UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive). La nuova Clio è stata eletta “Auto Europa 2027”, grazie alla sua estetica ricercata, alle soluzioni innovative e alla sostenibilità di utilizzo.

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