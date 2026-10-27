Con grande orgoglio Renault può festeggiare un riconoscimento molto ambito, attribuito annualmente dall’UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive). La nuova Clio è stata eletta “Auto Europa 2027”, grazie alla sua estetica ricercata, alle soluzioni innovative e alla sostenibilità di utilizzo.
Renault Clio eletta Auto Europa 2027, nuovo riferimento nel segmento B
La vettura compatta francese ha conquistato il titolo di Auto Europa 2027, battendo la concorrenza
Quali sono le novità della Renault Clio? Come viene assegnato il premio Auto Europa? Quali auto competono nel segmento B?