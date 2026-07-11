La citycar francese abbina GPL e benzina, offre fino a 1.450 km di autonomia totale e punta su comfort, tecnologia e costi di gestione ridotti

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Clio Eco-G GPL: autonomia record e consumi contenuti

Con il prezzo del carburante che non accenna a scendere, scegliere un’auto a GPL è una questione di risparmio. Renault lo sa bene, e con la nuova Clio versione Eco-G da 120 CV torna a proporre una delle formule più apprezzate nel panorama delle utilitarie: bifuel benzina/GPL, cambio automatico e un’autonomia complessiva che farebbe invidia a qualsiasi ibrido di pari categoria. Il tutto a un prezzo che parte da 20.900 euro nella variante Evolution.

Benzina/GPL: squadra che vince

Il motore della Clio Eco-G è un tre cilindri turbo da 1.2 litri e 120 CV, derivato direttamente dall’unità benzina da 115 CV ma ottimizzato per funzionare primariamente a gas. La sigla Eco-G identifica i modelli bifuel realizzati direttamente da Renault, non si tratta infatti di impianti aggiuntivi aftermarket, ma soluzioni progettate e integrate dalla casa fin dalla fase di sviluppo, con tutto quello che questo comporta in termini di garanzie, calibrazione e affidabilità nel tempo.

Il cambio automatico accompagna la guida in modo fluido e dolce, con scalate abbastanza reattive quando serve, anche se chi volesse usare le palette al volante in modalità manuale troverà una risposta un po’ pigra, specie nelle discese. In città, comunque, il fatto di non dover mettere mano alla frizione ogni trenta secondi vale già da solo la scelta dell’automatico.

50 litri di bombola

Qui sta uno dei salti generazionali più significativi rispetto alla Clio a GPL precedente. La bombola del gas porta ora 50 litri, contro i 32 della generazione precedente, un incremento notevole che si traduce in un’autonomia dichiarata di circa 770 km con il solo GPL. Aggiungendo i 39 litri del serbatoio della benzina l’autonomia totale teorica supera i 1.450 km. Una cifra che mette a tacere quasi qualsiasi preoccupazione legata alle soste ai distributori.

La strumentazione digitale mostra autonomia, consumo medio e istantaneo per entrambi i carburanti, e si può passare da uno all’altro in modo trasparente. C’è però un compromesso da mettere in conto: la bombola occupa parte del doppiofondo del bagagliaio, che sulla versione benzina è utilizzabile come vano aggiuntivo. Il bagagliaio scende a 327 litri, una cifra accettabile per una citycar ma inferiore alla concorrenza di pari categoria.

Comoda e parsimoniosa in ogni situazione

Al di là del motore e dell’impianto gas, la Clio Eco-G condivide tutto con le sorelle benzina: stessi pregi, stessi difetti. L’abitacolo è accogliente per chi occupa i posti anteriori con sedili ben sagomati, materiali curati con inserti in tessuto chiaro nell’allestimento Techno, comandi del climatizzatore automatico gestibili al volo senza dover sguazzare nei menu del touchscreen. Quest’ultimo, da 10,1 pollici, integra i servizi Google con Maps come navigatore di default e accesso a uno Store per app aggiuntive.

Lo sterzo è preciso senza essere mai troppo leggero, le sospensioni limitano il rollio in curva senza penalizzare eccessivamente il comfort su fondi sconnessi, merito anche dei cerchi da 16 pollici di serie, la cui spalla generosa aiuta ad assorbire le irregolarità del manto stradale. Chi volesse aggiungere la retrocamera a 360° e il sistema di rilevamento del traffico laterale in retromarcia troverà tutto nel pack Safety, Driving & Parking da 900 euro.

Con i carburanti ai livelli attuali, fare 770 km con un pieno di GPL che costa circa la metà della benzina non è un dettaglio da poco. È, molto concretamente, uno dei motivi per cui la Clio Eco-G merita di stare in cima alla lista di chi sta cercando un’utilitaria pratica, moderna e con il conto corrente ringraziante.