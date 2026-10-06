La Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 abbina consumi contenuti, prestazioni brillanti e molta tecnologia. Ecco come va e quali sono i suoi limiti

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Prezzo da € 18.900

a € 28.300 Vai alla scheda Altezza 145,00 cm Larghezza 177,00 cm Lunghezza 412,00 cm Capacità bagagliaio 315 litri Alimentazioni GPL, Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 120 cv /88 kw

La Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 è una delle versioni più interessanti della sesta generazione della compatta francese, non tanto perché dispone di 160 CV, quanto perché riesce ad abbinare prestazioni brillanti a consumi molto contenuti, soprattutto nei percorsi cittadini e misti. La nuova Clio è anche cresciuta nelle dimensioni, ha un design molto più deciso rispetto al passato e porta a bordo una dotazione tecnologica ormai vicina a quella di modelli di categoria superiore.

Rispetto alla generazione precedente, la MY2026 della Clio cambia nettamente carattere, il frontale è più aggressivo, con fari sottili, una grande calandra e una firma luminosa molto riconoscibile, ma anche il posteriore è stato ridisegnato con forme più elaborate e un lunotto inclinato che contribuisce a rendere la linea più dinamica.

Parlando di dimensioni , la lunghezza arriva a circa 4,12 metri, la larghezza è di 1,77 metri e il passo misura 2,59 metri, rimangono quindi adatte all’uso urbano, ma la presenza su strada è più importante. La Clio continua comunque a essere sufficientemente compatta per affrontare senza difficoltà parcheggi, strade strette e inversioni di marca con un buon angolo di sterzo.

La gande novità è il sistema Full Hybrid E-Tech 160, basato su un quattro cilindri benzina aspirato di 1,8 litri abbinato a due motori elettrici e alla particolare trasmissione multimode Renault. La batteria ha una capacità di circa 1,4 kWh e viene ricaricata automaticamente durante la guida e nelle fasi di decelerazione, mentre la potenza complessiva arriva a 160 CV, sufficienti per completare lo 0-100 km/h in circa 8, secondi e raggiungere i 180 km/h.

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Non sono numeri da vera sportiva naturalmente, ma garantiscono una risposta pronta quando bisogna inserirsi rapidamente nel traffico o effettuare un sorpasso. Il contributo del motore elettrico si sente soprattutto alle basse velocità, dove la risposta all’acceleratore è immediata, con il motore termico che entra in funzione automaticamente quando serve maggiore potenza o quando la batteria ha bisogno di essere ricaricata.

Come va su strada

La Clio continua a utilizzare la piattaforma CMF-B opportunamente evoluta per la nuova generazione, con un comportamento stradale che punta soprattutto sull’equilibrio, dove lo sterzo è sufficientemente preciso, il rollio rimane contenuto e i 160 CV non mettono mai in difficoltà il telaio. Nelle curve la macchina appare agile e prevedibile, senza cercare di trasformarsi in una piccola sportiva. La priorità rimane la facilità di guida. Le versioni dotate di cerchi più grandi, come alcune configurazioni Esprit Alpine, possono però risultare leggermente più rigide sulle superfici rovinate.

Anche la trasmissione multimode contribuisce al carattere particolare della Clio. Nell’uso normale il passaggio tra motore elettrico e benzina è generalmente fluido, mentre nelle accelerazioni più intense il funzionamento può diventare più percepibile rispetto a quello di un automatico tradizionale. È proprio nel traffico urbano che il sistema E-Tech mostra le proprie qualità, dove la Clio parte spesso in modalità elettrica e può percorrere numerosi tratti senza utilizzare il motore a benzina. Renault dichiara che, in condizioni favorevoli, può viaggiare in elettrico fino all’80% del tempo nei percorsi cittadini e limitrofi all’area urbana.

Ufficio Stampa Renault

Nell’uso quotidiano questo si traduce soprattutto in una guida più silenziosa e rilassante, nei continui stop and go il motore elettrico permette di muoversi senza vibrazioni e con una risposta immediata, mentre il quattro cilindri entra in funzione in maniera automatica. Quando si accelera con decisione il motore a benzina diventa invece più evidente, con il nuovo 1.8 ancor più raffinato rispetto alla precedente unità 1.6, alle alte richieste di potenza la sua presenza si percepisce chiaramente.

Consumi contenuti e interni tecnologici

Il principale punto di forza della Clio Full Hybrid resta l’efficienza, con consumi dichiarati WLTP che possono scendere attorno ai 4 l/100 km, equivalenti a circa 25 km/l, anche se il risultato reale varia molto in base al percorso e allo stile di guida. È soprattutto in città e sulle strade extraurbane che il sistema riesce a dare il meglio, dove frenate, rallentamenti e continue variazioni di velocità permettono infatti di recuperare energia e utilizzare più spesso il motore elettrico.

In autostrada il vantaggio dell’ibrido diminuisce, perché il motore termico deve lavorare più a lungo, i consumi restano comunque interessanti, ma chi percorre quasi esclusivamente lunghe tratte a velocità costante sfrutterà meno le caratteristiche dell’E-Tech.

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Il salto generazionale è evidente anche nell’abitacolo, infatti le versioni più complete dispongono di due schermi da circa 10 pollici, uno dedicato alla strumentazione e uno al sistema multimediale. Il sistema OpenR Link con Google integrato consente di utilizzare Google Maps e altri servizi direttamente dall’auto, senza dipendere necessariamente dallo smartphone, restano comunque disponibili le normali funzioni di collegamento con Apple CarPlay e Android Auto. Positiva anche la scelta di mantenere alcuni comandi fisici, dove la climatizzazione e le funzioni più utilizzate possono essere gestite senza dover passare continuamente dal touchscreen, soluzione che rende l’interfaccia più pratica durante la guida.

Spazio, sicurezza e assistenza alla guida

Davanti lo spazio è buono e la posizione di guida è facile da regolare, permettendo anche a due adulti di viaggiare dietro senza particolari difficoltà, anche se la Clio rimane una segmento B e non offre l’abitabilità di una vera familiare. Il compromesso maggiore della versione ibrida riguarda il bagagliaio, dove Renault dichiara 309 litri per la Full Hybrid, contro i 391 litri della versione benzina, ma abbattendo gli schienali posteriori la capacità può arrivare a circa 1.094 litri.

La nuova Clio può offrire fino a 29 sistemi di assistenza alla guida, a seconda dell’allestimento, tra questi figurano frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, controllo dell’angolo cieco, riconoscimento degli ostacoli e sistemi di assistenza al parcheggio. Sulle versioni più complete è disponibile anche una gestione predittiva del sistema ibrido, capace di utilizzare le informazioni sul percorso per ottimizzare l’impiego della batteria e del motore termico.

La Clio Full Hybrid E-Tech 160 parte da un prezzo superiore rispetto alle versioni benzina, indicativamente sopra i 25.000 euro a seconda dell’allestimento. Le versioni Techno ed Esprit Alpine (quella della nostra prova) aggiungono dotazioni più ricche e una caratterizzazione estetica più marcata. Il prezzo non è quindi basso per una segmento B, ma il sovrapprezzo ha più senso per chi percorre molti chilometri in città o su strade miste, dove il sistema ibrido può realmente ridurre i consumi.

Nel complesso, però, la Clio E-Tech 160 è probabilmente la Clio più interessante per chi cerca un’unica auto da utilizzare tutti i giorni, passando senza problemi dal traffico urbano a un viaggio autostradale. Non obbliga a pensare alla ricarica, consuma molto poco quando il percorso favorisce il sistema ibrido e dispone finalmente di prestazioni che non fanno rimpiangere un piccolo motore turbo più potente. Più che una piccola sportiva da 160 CV, è una compatta molto efficiente alla quale Renault ha aggiunto la quantità giusta di brillantezza.