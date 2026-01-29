Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Clio, la nuova generazione: allestimenti e prezzi per l'Italia

La Renault Clio è arrivata alla sesta generazione con merito e orgoglio. La compatta della Regie è l’auto francese che ha venduto più di tutte nella storia delle quattro ruote, un vanto non da poco, e per questa ragione non ha bisogno di grosse presentazioni. Tuttavia, dato che questa nuova versione è figlia di un rinnovamento integrale, è doveroso scoprire più dettagliatamente la gamma destinata al nostro Paese, compreso il suo listino prezzi. Dunque, sotto con le novità di questo amato modello.

Gamma motori

In questa prima fase commerciale, la nuova Renault Clio è proposta con due motorizzazioni, entrambe orientate all’efficienza. La base di gamma è affidata al 1.2 litri benzina TCe da 115 CV, abbinato esclusivamente al cambio manuale, una soluzione pensata per chi cerca semplicità, leggerezza e costi di accesso contenuti. Poi, al vertice, troviamo la full hybrid E-Tech da 160 CV, che guadagna 15 CV rispetto alla generazione precedente e rappresenta oggi il vero cuore tecnologico del modello.

Renault ha scelto di puntare con decisione sull’ibrido non ricaricabile, una formula che incontra sempre più il favore del pubblico italiano perché capace di ridurre consumi ed emissioni senza le complicazioni del plug-in. Per chi guarda al contenimento dei costi di esercizio, è già confermato l’arrivo nel corso di quest’anno della versione bifuel GPL, tradizionalmente molto apprezzata sul nostro mercato.

Tre allestimenti, una scala ben definita

La gamma si articola su tre livelli di allestimento: Evolution, Techno ed Esprit Alpine, ciascuno con una precisa identità. Nel dettaglio:

Evolution: versione d’ingresso, sorprende per una dotazione di serie tutt’altro che essenziale. Include cerchi in acciaio da 16”, firma luminosa e fari posteriori a LED, strumentazione digitale da 7” e un sistema di infotainment da 10,1 pollici con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano il climatizzatore manuale, i sedili posteriori frazionabili, i sensori luce e parcheggio posteriori e, soprattutto, un pacchetto ADAS completo che comprende cruise control adattivo e assistente al mantenimento della corsia;

versione d’ingresso, sorprende per una dotazione di serie tutt’altro che essenziale. Include cerchi in acciaio da 16”, firma luminosa e fari posteriori a LED, strumentazione digitale da 7” e un sistema di infotainment da con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano il climatizzatore manuale, i sedili posteriori frazionabili, i sensori luce e parcheggio posteriori e, soprattutto, un pacchetto ADAS completo che comprende cruise control adattivo e assistente al mantenimento della corsia; Techno : è un gradino superiore, che introduce un’impostazione più tecnologica e raffinata. Arrivano i cerchi in lega da 16”, il quadro strumenti digitale da 10”, l’infotainment OpenR Link con servizi Google integrati (Maps, Assistant e Play), il climatizzatore automatico, le luci ambientali, l’accesso keyless, la telecamera posteriore, i vetri oscurati e gli specchietti ripiegabili elettricamente;

: è un gradino superiore, che introduce un’impostazione più tecnologica e raffinata. Arrivano i cerchi in lega da 16”, il quadro strumenti digitale da 10”, l’infotainment OpenR Link con servizi Google integrati (Maps, Assistant e Play), il climatizzatore automatico, le luci ambientali, l’accesso keyless, la telecamera posteriore, i vetri oscurati e gli specchietti ripiegabili elettricamente; Esprit Alpine: è l’allestimento più distintivo e sportivo, disponibile esclusivamente con la motorizzazione full hybrid. Si riconosce per i cerchi diamantati da 18”, la calandra con dettagli blu, gli inserti in grigio scisto, i loghi in dark chrome e un abitacolo impreziosito da sedili sportivi, Alcantara, pedaliera in alluminio e battitacco dedicati. Di serie anche la guida assistita di livello 2, il monitoraggio dell’angolo cieco e i sensori perimetrali.

Optional e personalizzazione

Renault lascia ampio spazio alla personalizzazione. Sulla Evolution sono disponibili pacchetti dedicati a comfort, navigazione e sicurezza, fino alla guida assistita di livello 2 e alla telecamera a 360°. La Esprit Alpine, invece, può essere arricchita con impianto audio Harman Kardon, parcheggio automatico e pacchetto winter con sedili e volante riscaldabili.

Listino prezzi

Il listino italiano parte da 18.900 euro per la Clio Evolution TCe 115, mentre la full hybrid E-Tech 160 attacca a 24.900 euro. La Techno sale a 21.800 euro con il benzina e 26.700 euro in versione ibrida, mentre la Esprit Alpine full hybrid chiude la gamma a 28.300 euro.