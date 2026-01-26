Renault Clio cambia pelle ma non identità: una gamma motori ampia, moderna e trasversale per restare l’auto per tutti, dall’ibrido evoluto al benzina e al GPL

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Clio VI, l'ampia gamma di motori

C’è un filo invisibile che lega ogni generazione della Renault Clio. Un filo che non si spezza nemmeno oggi, davanti a una sesta generazione che cambia quasi tutto: lo stile, le dotazioni, la sicurezza e la tecnologia. Eppure, sotto la carrozzeria più affilata e dietro gli schermi più grandi, la Clio resta fedele a sé stessa. Un’auto per tutti. Democratica, trasversale, capace di parlare a pubblici diversi senza mai perdere il senso della misura. È questa la sua vera forza, ieri come oggi. La nuova Clio VI lo dimostra soprattutto dove conta di più: sotto il cofano. Perché se il design evolve e l’abitacolo si fa più maturo, è nelle motorizzazioni che Renault ribadisce la propria filosofia. Ampia scelta, soluzioni intelligenti e nessuna imposizione. Ognuno può trovare la propria Clio su misura.

Al vertice della piramide

La punta di diamante è senza discussioni la E-Tech Full Hybrid da 160 CV, evoluzione profonda di un sistema che già aveva convinto sulla precedente generazione. Qui, però, si fa un salto vero. Non solo numeri, ma sostanza. Il lavoro sviluppato da Horse Powertrain porta in dote un’esperienza di guida più fluida, reattiva e raffinata. E soprattutto maggiormente efficiente. Lo schema resta il solito: un motore termico affiancato da due unità elettriche e da una trasmissione multimode intelligente a innesti a denti, senza frizione. La grande novità è il nuovo motore benzina 1.8 litri HR18, che sostituisce il precedente 1.6. Più moderno, con iniezione diretta e ciclo Atkinson, offre 22 Nm di coppia in più e una risposta più pronta in ogni situazione.

Cresce anche la batteria, da 1,2 a 1,4 kWh, mentre la trasmissione guadagna una modalità supplementare: da 14 a 15 combinazioni, per una gestione ancora più morbida dei passaggi tra elettrico e termico. Il risultato è concreto: lo 0-100 km/h scende a 8,3 secondi, i consumi si fermano a 3,9 l/100 km e le emissioni toccano quota 89 g/km di CO₂. Valori che, fino a pochi anni fa, sembravano impensabili per una compatta generalista. In città la Clio E-Tech può viaggiare fino all’80% del tempo in elettrico, ma il sistema sa adattarsi anche fuori dai centri urbani, scegliendo autonomamente tra le quattro modalità operative: ibrida dinamica, E-drive, termica pura e recupero energetico. Il tutto senza che il guidatore debba preoccuparsi di nulla. L’autonomia complessiva può arrivare a 1.000 km, un dato che racconta meglio di qualsiasi slogan il senso di questa tecnologia.

Non solo ibrido

Renault Clio però non vive solo di ibrido. Anzi, la vera forza della gamma è proprio la varietà. L’ingresso è affidato al nuovo TCe 115, un tre cilindri benzina completamente inedito per questo modello. Un 1.2 litri moderno, derivato dal motore del Full Hybrid E-Tech 200 di Austral, Espace e Rafale. Non un compromesso al ribasso, ma una scelta tecnica ambiziosa, capace di offrire brillantezza, efficienza e una guida appagante fin dal primo gradino della gamma. Disponibile con cambio manuale a sei rapporti, rappresenta una porta d’accesso solida e coerente al mondo Clio.

A completare l’offerta arriverà, fra pochi mesi, la Eco-G 120 EDC, versione bifuel benzina-GPL abbinata al cambio automatico a doppia frizione. Una risposta concreta a chi cerca costi ridotti e grande autonomia: fino a 1.450 km, grazie al nuovo serbatoio GPL da 50 litri. Un’alternativa intelligente al diesel, perfettamente in linea con lo spirito pratico della Clio.