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Ufficio Stampa Renault Nuovo motore Renault Clio bifuel benzina/GPL

La gamma Clio si arricchisce con l’arrivo del nuovo motore Eco‑G 120 CV EDC, motorizzazione bifuel benzina/GPL. I tecnici francesi puntano sull’efficienza, con emissioni di CO₂/km a partire da 105 g, regalando una opzione in più per un notevole piacere di guida, con il cambio automatico a doppia frizione EDC.

Ampliando le scelte dei clienti rispetto alle opzioni termiche ed ibride, disponibili al lancio all’interno della gamma, la Clio diventa ancora più attraente per chi ragiona anche su consumi bassi e lunghe percorrenze. Grazie all’alimentazione bifuel benzina/GPL e alla presenza di due serbatoi separati, la Clio Eco‑G 120 garantisce versatilità anche nella sfide quotidiane e un’autonomia totale fino a 1.450 km. Renault, anche con il brand Dacia, ha continuato a investire sulle pratiche soluzioni GPL, rendendo le gamme attrattive sia per clienti privati che professionali.

Tecnologia al servizio dell’efficienza

In un mondo che corre veloce e in cui i prezzi dei carburanti continuano a salire, la nuova motorizzazione Eco‑G 120 completa l’offerta Clio attribbuendo maggiore flessibilità e resa sul lungo periodo. Derivata dal motore turbo benzina a iniezione diretta, la soluzione unisce prestazioni equilibrate, semplicità ed accessibilità per ridurre le emissioni di CO₂.

Cosa cambia rispetto al motore GPL di Clio 5 (Eco-G 100)? Il nuovo Eco-G 120 vanta sviluppi tecnici che gli permettono di avere 20 CV in più, ovvero una potenza di 120 CV ed una coppia massima di 200 Nm (con un incremento di 30 Nm). La novità è disponibile con cambio automatico a doppia frizione (EDC), ma a sorprendere sono i consumi da 6,5 l/100 km con emissioni di CO₂ a partire da 105 g/km, in modalità GPL, mentre, in modalità benzina, Clio Eco‑G 120 vanta un consumo di 5,4 l/100 km con emissioni di CO₂ pari a 123 g/km.

Ufficio Stampa Renault

Evoluzione tecnica

La trasmissione automatica di tipo EDC presenta un’architettura a doppia frizione che consente di effettuare cambiate repentine senza interruzione di coppia. Questa evoluzione tecnologica offre grande fluidità a livello di funzionamento e un super comfort, indipendentemente dallo stile di guida adottato. Le levette al volante permettono un controllo manuale diretto, in base alle esigenze del guidatore. Il serbatoio GPL è installato al posto della ruota di scorta, per cui non ha alcuna una incidenza sul serbatoio della benzina né sul volume del bagagliaio. La sesta gen della Clio, svelata l’8 settembre 2025 durante il Salone dell’automobile di Francoforte, con questa nuova motorizzazione scatta da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi.

In modalità GPL, la nuova Clio Eco-G 120, produce in media il 10% in meno di emissioni di CO₂ rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti, con un serbatoio GPL che passa da 40 a 50 litri (+25%). Insieme al serbatoio benzina da 39 litri, l’autonomia totale è salita fino a 1.450 km. L’esperienza del brand francese nella tecnologia bifuel benzina/GPL si basa su uno storico know-how industriale. La robustezza dei motori a combustione interna (1,2 litri turbo a 3 cilindri) unita alla convenienza del GPL rappresenta una soluzione impeccabile per chi al volante trascorre molte ore al giorno in giro in città e in tragitti extraurbani. Ordini aperti dal 22 aprile, con le prime consegne ai clienti previste prima dell’estate. Prezzo di listino a partire da 20.900 euro chiavi in mano.