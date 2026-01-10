Al Salone di Bruxelles Renault svela Twingo E-Tech Electric e la nuova Clio, due modelli chiave che raccontano una transizione ecologica concreta e graduale

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Clio e Twingo, così Renault ridisegna il segmento B

Renault si posiziona come una delle protagoniste del Salone dell’Auto di Bruxelles 2026, portando al suo stand un’offerta ricca di novità. È infatti la kermesse belga a fare da contorno alla presentazione di due nuovi modelli fondamentali per la strategia del Brand: Renault Twingo E-Tech Electric e Renault Clio. Entrambi orientati a portare la transizione ecologica verso una direzione concreta, in modi differenti.

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Un modello iconico che nel corso del proprio passato ha riempito le strade europee, obiettivo che si pone di nuovo con questo nuovo modello pronto a reinterpretare le esigenze della città attuali. L’estetica richiama in modo evidente la Twingo del 1993, con proporzioni compatte e un look semplice ma iconico. Sotto una carrozzeria che gioca tra il passato e il futuro, si nasconde un progetto nato per guardare in una sola direzione, quella dell’elettrificazione.

Il nome e-Tech Electric lo abbiamo infatti imparato a conoscere a partire dalla Megane, e ora approda su questa citycar, con l’obiettivo di rendere l’elettrico accessibile e accattivante, grazie a un prezzo di partenza di 19.500 euro e una serie di soluzioni adatte alla vita di tutti i giorni.

In pieno stile Renault l’abitacolo è moderno e informale, con una digitalizzazione che invade la plancia e un ecosistema strutturato per semplificare la vita del proprietario. Renault ha lavorato anche sull’efficienza produttiva, riducendo i costi industriali per mantenere il prezzo competitivo senza sacrificare qualità e sicurezza.

Renault Clio si aggiorna

Di fianco alla Twingo si mostra anche la nuova Clio, una rappresentazione moderna del modello con una lunga storia di successi che parte dal 1990. Oltre 16 milioni di unità vendute la incoronano come regina del Brand e le affidano il compito di continuare a conquistare il mercato di un segmento sempre affollato.

L’ultima generazione vuole infatti segnare un cambio di passo evidente, specialmente dal punto di vista stilistico, dove i richiami con gli anni precedenti sono pochi. La compatta ha un look più maturo, dinamico e tecnologico, fattore chiave per il percorso del Brand, che punta su una gamma di motori ibridi efficienti. Bassi consumi e spiccata versatilità identificano la Clio che ora si aggiorna anche all’interno dove nuovi materiali e display più grandi offrono una qualità percepita maggiore.

Stand affollato a Bruxelles

Lo stand Renault al Salone di Bruxelles 2026 racconta una visione ampia e ben strutturata. Accanto alle nuove Clio e Twingo, esposte al centro dello spazio espositivo, trovano posto anche Renault 5 E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric, due modelli che incarnano il legame tra passato e futuro.

La presenza di queste quattro vetture sottolinea la volontà del marchio di coprire l’intero segmento B con soluzioni elettriche e ibride, capaci di rispondere a esigenze diverse ma complementari. Dalla citycar pura all’utilitaria versatile, Renault costruisce un’offerta che punta su design riconoscibile, tecnologia accessibile e una transizione energetica graduale.

Al Salone di Bruxelles, Renault non si limita a presentare nuovi modelli: mette in scena una strategia chiara, che guarda al futuro senza dimenticare il proprio DNA. E Twingo e Clio, ognuna a modo suo, ne sono la dimostrazione più concreta