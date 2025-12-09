Renault e Ford, accordo di partnership per la creazione di due veicoli elettrici low cost

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault I nuovi progetti green di Ford e Renault

La collaborazione tra i colossi dell’automotive mondiale appare l’ultima spiaggia per spingere la tecnologia elettrica. Uno dei problemi principali del car market green è legato ai prezzi proibitivi, per più ad appannaggio dei potenti gruppi asiatici. La Ford, in crisi nera anche a causa di una serie infinita di richiami tecnici nel 2025, ha scelto di legarsi al marchio della Losanga per lanciare alcuni veicoli commerciali leggeri 100% elettrici.

Per abbassare i prezzi l’idea Ford è quella di sfruttare le piattaforme della Renault, unendo know-how e processi industriali del Gruppo francese con i piani espansionistici della Casa di Dearborn in Europa. La crescita nel tempo della partnership darà la possibilità di rafforzare la competitività di entrambe le aziende che stanno continuando a investire nella filiera green, nonostante tutti i problemi dell’industria delle quattro ruote 2.0.

Gli obiettivi della partnership strategica green tra Renault e Ford

Il target di Ford sarà quello di accrescere l’offerta di veicoli elettrici nel Vecchio Continente, rafforzando la competitività di entrambe le realtà in un panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione, ma anche in forte affanno. La crescita di nuovi brand cinesi sta mettendo in serissima crisi le certezze delle Case storiche. L’accordo di partnership per lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti, creati sulla piattaforma Ampere, potrà fare affidamento su stabili punti di forza e sulla competitività del Gruppo transalpino nel settore a zero emissioni. I veicoli verranno prodotti nel nord della Francia, sfruttando l’esperienza industriale del Centro ElectriCity di Ampere.

Proposto nell’ambito del piano strategico Renaulution del Gruppo Renault, Ampere incarna la fase della Revolution della Casa della Losanga, proponendo un nuovo modello aziendale. Specializzata in veicoli elettrici e software, Ampere già vanta tanti anni di esperienza nelle EV e un’organizzazione all’avanguardia per promuovere l’innovazione. Il player europeo dedicato ai veicoli elettrici ha avuto un grande sviluppo. Il progetto industriale e tecnologico di Ampere ha un ruolo di primo piano, affondando le radici in una gamma di competenze straordinarie a livello europeo. Un ricco ecosistema a livello industriale e tecnologico che garantisce sicurezza a tutta la catena produttiva e che ha attirato le attenzioni anche dei vertici della Ford, da sempre focalizzati sulle innovazioni.

I nuovi progetti di Ford e Renault

I due nuovi veicoli offriranno super performance, rispettando la tradizione di Ford. Il primo modello è previsto per l’inizio 2028. Oltre alla collaborazione sui veicoli elettrici, Renault Group e Ford hanno siglato anche una lettera di intenti (LOI) relativa alla partnership dei veicoli commerciali leggeri in Europa. François Provost, CEO di Renault Group, ha dichiarato:

“È con orgoglio che Renault Group annuncia la nuova collaborazione strategica con Ford, un iconico costruttore automobilistico. Questa partnership dimostra la forza del nostro know-how a livello di partnership nonché la nostra competitività in Europa. A lungo termine, unire le forze con Ford ci renderà più innovativi e più reattivi su un mercato automotive europeo in rapida evoluzione”.

Unendo le loro competenze come player a livello di innovazione, design, software e prestazioni di servizi, Renault e Ford puntano a prendersi una grande fetta di mercato. L’unione fa la forza e lo sa bene Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company, che ha aggiunto: