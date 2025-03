Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Espace passa al restyling nel 2025

Dici “auto da famiglia” e in Europa, da anni, il primo nome che viene in mente è Renault Espace. Per il 2025 i francesi non si sono limitati a cambiare dettagli secondari: hanno deciso di spingere davvero. Hanno rivisto le linee, riempito l’abitacolo di tecnologia e sotto il cofano ci hanno messo un ibrido che – numeri alla mano – se la gioca con i migliori. E no, niente rivoluzioni inutili: hanno preso quello che già funzionava e l’hanno semplicemente fatto meglio.

Un restyling che si nota (e si sente)

Appena la guardi, scorgi il cambiamento. Il nuovo Espace adotta un linguaggio stilistico più moderno e grintoso. Il frontale è stato ridisegnato con una griglia più scolpita, i gruppi ottici anteriori e posteriori sono più affilati e la nuova tinta “Grigio Baltico” dà subito un tocco di eleganza. Anche la zona posteriore è stata rivista in favore di una maggiore pulizia, e con un logo integrato nel portellone. L’estetica è la cartina tornasole. Oltre un terzo degli elementi esterni è stato aggiornato: cofano, portellone, paraurti, fari… tutto rinfrescato per dare al nuovo Espace un look da vero SUV contemporaneo.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

“Con il design incisivo e la grande personalità, nuovo Renault Espace consolida il suo posizionamento distintivo – sottolinea Agneta Dahlgren, Direttore Progetti Design Renault -. Ogni singolo dettaglio dei nuovi elementi stilistici esterni, come la griglia e i gruppi ottici anteriori e posteriori, richiama l’eleganza dell’abitacolo e gli equipaggiamenti tecnologici all’avanguardia. Nella nuova tinta Grigio Baltico, è dotato del tetto panoramico Solarbay più ampio della gamma Renault e propone interni esclusivi Grigio Sabbia chiaro. Un invito a viaggi straordinari per tutti i passeggeri”.

Tetto panoramico e accoglienza su misura

Una delle chicche di questa nuova generazione è il tetto panoramico Solarbay, il più ampio mai montato su un modello Renault: ben 2 metri quadrati di vetro che si può opacizzare a comando, anche vocalmente grazie all’integrazione con Google Assistant. Niente tendine, niente scatti: si regola come vuoi, quando vuoi.

E mica finisce qui. Il nuovo Espace riconosce chi sta al volante. Letteralmente. Una telecamera installata nel montante sinistro rileva il volto del conducente e attiva il suo profilo personalizzato: sedile, specchietti, stazioni radio, App. Tutto si adatta in pochi secondi. Un’accoglienza che sa di premium, anche su un’auto pensata per tutta la famiglia.

Entrare a bordo del nuovo Espace significa accedere a un abitacolo ancora più silenzioso, meglio isolato e con materiali ottimizzati. I sedili anteriori sono nuovi, più avvolgenti e comodi, e ci sono tre allestimenti tra cui scegliere: Techno, Esprit Alpine e Iconic. Tra i dettagli che fanno la differenza figurano le sellerie, riciclate fino al 98% nell’allestimento Techno, le finiture in Alcantara per Esprit Alpine, e inserti in vero legno di frassino sulla Iconic. E ovviamente, impianto audio Harman Kardon, climatizzatore migliorato e apertura del bagagliaio “hands-free”.

Sicurezza ai massimi livelli

Renault Espace 2025 porta con sé ben 32 sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Dal mantenimento di corsia alla frenata d’emergenza, passando per l’alert angolo cieco e il riconoscimento dei segnali stradali. Il sistema 4Control Advanced (di serie su Esprit Alpine e Iconic) permette alle ruote posteriori di sterzare fino a 5 gradi. Così un’auto lunga quasi 4,75 metri gira come una compatta, con un diametro di sterzata ridotto a 10,4 metri. In città, è una vera svolta. Il pulsante “My Safety Switch” consente di attivare o disattivare in un attimo i 5 ADAS preferiti, senza dover passare di volta in volta dal menù multimediale.

Fonte: Ufficio Stampa Renault

Il nuovo Espace integra il sistema multimediale OpenR link con Google integrato, due grandi schermi da 24”, assistente vocale, Google Maps, App dedicate e la funzione chiamata “Take a break!”, che rileva la stanchezza del conducente. Se ti vede troppo affaticato, ti avvisa e ti invita a fermarti. Roba da auto premium, integrato in una familiare. In più, grazie agli aggiornamenti via cloud, l’auto si aggiorna da sola, senza bisogno di passare in officina. E la manutenzione è connessa: puoi controllare lo stato del veicolo e fissare gli appuntamenti direttamente dall’app My Renault.

Ibrido sì, ma senza ricarica

Sotto il cofano c’è il nuovo motore Full Hybrid E-Tech da 200 cavalli, con due motori elettrici e uno termico da 1.2 litri turbo, per un’autonomia in grado di arrivare fino a 1.100 km. E senza ricarica. I consumi sono tra i più bassi della categoria: 4,8 l/100 km, e solo 109 g/km di CO₂ (dati in fase di omologazione). Il cambio automatico è stato rivisto per essere ancora più fluido e reattivo. In accelerazione o in fase di ripresa, la risposta è immediata e senza incertezze. In città? Silenziosissima. In autostrada? Stabile e sicura.

Renault ha mantenuto le cifre stilistiche dell’Espace. Rimane una delle auto leader in quanto a spazio. Può ospitare 5 o 7 passeggeri, con una panchetta della seconda fila scorrevole su 22 cm e sedili della terza fila ripiegabili nel pianale. Il comfort è pensato anche per chi siede dietro: tanto spazio per le gambe, schienali regolabili, prese USB-C e luci dedicate.

Ennesimo punto di forza, il bagagliaio, da 520 a 2.224 litri di capienza a seconda della configurazione. Pronto per le vacanze, i traslochi o la spesa formato maxi. “Nuovo Espace, insieme a Rafale, incarna la nostra accelerazione nei segmenti superiori, con un’offerta ibrida di rinomata efficienza – spiega Bruno Vanel, VP Prodotto Marca Renault -. Adottando il nuovo design di Renault, il nostro SUV per le famiglie a 5 o 7 posti ha uno stile in linea con il resto della gamma, pur mantenendo il DNA di un’auto adatta ai lunghi viaggi, grazie alla motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 CV”.

Tre allestimenti, un’anima da globe trotter

Il nuovo Renault Espace arriverà in tre varianti. La prima si chiama Techno: essenziale, curata, con tutto quello che serve per godersi il viaggio in relax. Poi c’è la grintosa Esprit Alpine: stile sportivo dentro e fuori, cerchi da 20 pollici e un’atmosfera che strizza l’occhio al motorsport. Infine, la Iconic, pensata per chi non accetta compromessi. Ci trovi i sedili elettrici, materiali ben fatti, e quel tipo di attenzione ai dettagli percepibile al volo, anche senza fare i sofisticati. Tutte saranno prodotte nello stabilimento di Palencia, in Spagna, e dovrebbero arrivare sul mercato prima dell’estate. I prezzi di listino rimangono da comunicare.

Anziché stravolgere le carte, con il rischio di lasciare gli storici appassionati disorientati, Renault ha preferito muoversi in modo chirurgico con l’Espace. Innanzitutto, perché rappresenta un aggiornamento di metà carriera, e poi, la base era già molto buona, rispondendo con efficacia ai bisogni concreti della clientela, nella vita di ogni giorno.