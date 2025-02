Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

I designer della Casa francese si sono divertiti nel creare un concept 100% elettrico da sogno. Inspirata alla tradizione storica della Renault, la Filante Record 2025 rimanda a due modelli leggendari, la 40 CV des Records del 1925 e la Étoile Filante del 1956. Si tratta di un progetto laboratorio, nato dallo studio sulle tecnologie alla spina e dal perfezionamento di alcune soluzioni tecniche come lo steer-by-wire e il brake-by-wire.

La Renault Filante Record 2025 è una monoposto mastodontica. Lunga 5,12 metri, larga 1,71 e alta 1,19, spicca per un cofano lunghissimo con una spigolosa calandra. Ogni dettaglio è un richiamo agli anni ’20 dove fari rotondi e ruote carenate impreziosivano il look delle ammiraglie. Le linee, interpretate in chiave moderna, si pongono l’obiettivo di ridurre il più possibile la resistenza all’aria. Per migliorare l’aerodinamica gli specialisti francesi hanno curato le carenature speciali delle sospensioni, delle protezioni per le ruote e delle flange per i flussi d’aria.

Renault, progetto spaziale

Ogni minimo dettaglio della Filante Record 2025 cattura l’occhio. La tinta della carrozzeria è un blu ultravioletto che vira al viola in base al punto di osservazione. La vettura verrà testata in galleria del vento per valutare l’efficienza promessa. Le mescole, create da Michelin, risultano molto sottili e sono state sviluppate appositamente per questo modello. Uno dei punti forza della monoposto è il peso di appena 1000 kg, di cui 600 risultano per la batteria da 87 kWh derivata da quella della Scenic E-Tech Electric.

Numeri strabilianti che sono stati raggiunti, grazie all’ampio uso della fibra di carbonio. Le tecniche costruttive sono state focalizzate a una costante riduzione di peso. In questo modo si spiega l’utilizzo di viti a vista e la stampa 3D in scalmalloy, una lega di alluminio ad alta resistenza. L’unione di componenti storici e di chiara ispirazione aeronautica dona al veicolo una personalità unica. Ricorda una “Batmobile” in una chiave avveniristica, rispettando i principi aerodinamici. I tecnici Renault si sono confermati tra i più brillanti al mondo nella filiera elettrica.

Renault Filante Record 2025, nata per correre

Si tratta di un’opera d’arte che trasmette sensazioni forti al pilota. Solo a giudicare dall’abitacolo sembra pronta a una gara di velocità. Di chiara ispirazione aeronautica, il cockpit è studiato per risparmiare peso e rimanda alla tradizione del brand nel Motorsport. Le gambe del conducente sono rialzate sopra la batteria, con una seduta con supporti in lame di carbonio rivestite. Non c’è alcun volante tradizionale, ma una cloche con maniglie che servono per sterzare, accelerare e frenare con le tecnologie steer-by-wire e brake-by-wire.

Al centro della cloche spicca un display ultrasottile e flessibile, adagiato attorno a un cilindro, sul quale vengono proiettati i parametri di guida. Sospesi sulla cella protettiva, invece, vi sono tutti i principali comandi. Sandeep Bhambra, Direttore Design Avanzato di Renault e Ampere, ha dichiarato: “Questo veicolo è stato progettato come una vera e propria scultura in movimento. Le linee, che si ispirano alle scocche degli aerei da caccia e ai record di velocità del secolo scorso, evocano la ricerca delle prestazioni e di un’eleganza intramontabile. Ogni superficie è stata trattata con cura per catturare la luce ed enfatizzare un profilo che sembra fondersi con l’aria. I finestrini blu e l’armonia dei colori rafforzano questa visione aerea, mentre tutto il design è stato pensato per esprimere leggerezza e fluidità“.