Renault prosegue senza sosta la sua marcia verso il futuro, mettendo a segno un altro colpo magistrale nell’ambito del suo ambizioso International Game Plan 2027. Il marchio francese ha ufficialmente svelato il nome del suo prossimo crossover di alta gamma, un veicolo destinato a incarnare un’estetica audace e un carattere carismatico: Filante. Questo nuovo modello rappresenta una colonna portante della strategia rivoluzionaria della Casa della Losanga, ponendosi come il quinto veicolo di una serie di otto lanci previsti per rafforzare l’offensiva prodotto al di fuori dei confini europei. Le fonti sottolineano come questa mossa sia fondamentale per la crescita del mix di prodotti Renault sui mercati internazionali.

Un richiamo allo spazio

Filante non è solo un nome, ma un richiamo evocativo allo spazio, ai viaggi infiniti e alla velocità che sfida il tempo. La scelta semantica operata dai vertici del marketing rimanda direttamente alle stelle cadenti, cercando di riflettere nel design del veicolo una distinzione che non ammette repliche nel panorama automobilistico attuale. L’abitacolo è stato meticolosamente studiato per garantire il massimo benessere degli occupanti, integrando tecnologie di punta che proiettano la vettura direttamente nel segmento E. Si tratta di una visione rivoluzionaria che intende incarnare l’alto di gamma Renault con una forza comunicativa senza precedenti.

Le radici di questo progetto affondano in un passato fatto di record leggendari e ambizione tecnologica. Il nome scelto è un omaggio viscerale alla mitica Etoile Filante, la monoposto presentata nel 1956 che, ispirandosi direttamente ai segreti dell’aeronautica, fu progettata per abbattere ogni record di velocità. Quella vettura affusolata fece la storia superando i 300 chilometri orari sulle distanze di uno e cinque chilometri, un’impresa che oggi rivive nello spirito del nuovo crossover. Ma lo sguardo è rivolto anche al presente più recente, con un richiamo alla concept car Filante Record 2025, che alla fine dello scorso anno ha stabilito nuovi parametri di riferimento per l’efficienza elettrica.

Produzione in Corea del Sud

La Corea del Sud gioca un ruolo strategico fondamentale in questa partita a scacchi globale. Il know-how coreano nei segmenti D ed E è considerato un valore imprescindibile per Renault, motivo per cui Filante è il secondo modello di nuova generazione a essere stato progettato interamente in questo paese nell’ambito del piano internazionale. La produzione avverrà presso lo stabilimento di Busan, un centro d’eccellenza che inizialmente rifornirà il mercato coreano per poi estendere l’esportazione verso altre regioni del mondo. Nicolas Paris, CEO di Renault Korea, ha ribadito che Filante incarna perfettamente la visione di un crossover audace che non dimentica le radici francesi della Marca.

Il debutto ufficiale di questa nuova opera di ingegneria è fissato per il 13 gennaio 2026 a Seul, alle ore 16.00. Il mondo, dunque, potrà seguire la nascita di un veicolo che intende incarnare la modernità estrema e l’innovazione nei servizi di mobilità e tecnologia. Con il piano strategico Renaulution, il costruttore transalpino non sta semplicemente cambiando pelle, ma sta costituendo una gamma più competitiva, equilibrata ed elettrificata. Filante è l’arma scelta per questa nuova sfida internazionale, un ponte tra la leggenda delle corse degli anni Cinquanta e la mobilità d’avanguardia che attende i mercati globali.