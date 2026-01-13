Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Raffinata e moderna: ecco la nuova Renault Filante

In questo gelido inverno di inizio 2026, Renault ha scelto di scaldare il cuore degli appassionati di auto con un’autentica novità, togliendo il velo a un modello molto ambizioso, che ha il compito di guidare l’espansione internazionale del marchio partendo dalla Corea del Sud, luogo dove verrà assemblata e principale mercato nel quale affondare gli artigli. Stiamo parlando della Renault Filante, sviluppata nell’ambito del progetto “Aurora”, è la punta di diamante del Renault International Game Plan 2027, un piano strategico che prevede il lancio di otto nuovi modelli extra-europei per riaffermare la presenza della Losanga nei segmenti più redditizi.

Un nome tra leggenda e futuro

La scelta del nome “Filante” non è casuale, ma affonda le radici in un doppio binario storico e tecnologico. Da un lato, rende omaggio alla leggendaria Étoile Filante, il prototipo che nel 1956 polverizzò i record di velocità sul lago salato di Bonneville. Dall’altro, richiama l’uso della stella (étoile) che negli anni Trenta distingueva i modelli Renault più prestigiosi, quelli destinati a rappresentare il savoir-faire francese presso le élite mondiali. Questo legame con il passato si sposa con la modernità della concept-car elettrica Filante Record 2025, che ha recentemente dimostrato livelli di efficienza aerodinamica senza precedenti. Con questo veicolo, Renault non lancia solo un SUV, ma riafferma la propria volontà di fondere tradizione e innovazione nel segmento premium globale.

Design esterno: l’ibridazione dei generi

Esteticamente, Renault Filante rompe gli schemi tradizionali del segmento E attraverso una “ibridazione dei generi”, inserendo qualche elemento degno delle più canoniche ammiraglie, mischiato saggiamente con le sportive. Ma non è tutto. Con una lunghezza imponente di 4.915 mm, una larghezza di 1.890 mm e un’altezza di 1.635 mm, il grande SUV propone una carrozzeria muscolosa e scolpita, caratterizzata da un posteriore slanciato che ricorda le coupé.

Il frontale è un capolavoro di identità visiva: la calandra presenta una struttura luminosa tridimensionale basata sul tema della losanga, con un effetto sfumato che degrada dalla tinta carrozzeria al nero lucido. La firma luminosa diurna (DRL) integra un angolo di 28 gradi, un riferimento geometrico diretto al logo del marchio, e accoglie il conducente con un rituale luminoso di benvenuto. Il profilo è dinamico, sottolineato da grandi cerchi da 19 o 20 pollici che ancorano visivamente l’auto al suolo, mentre i passaruota muscolosi ne ribadiscono l’appartenenza al mondo dei SUV. Il posteriore, privo di tergicristalli per favorire la pulizia aerodinamica, termina con un alettone sospeso e fari LED ultrasottili incastonati come gioielli nella carrozzeria.

L’abitacolo: un’esperienza “Lounge” in prima classe

Se l’esterno promette dinamismo, l’interno è stato progettato come un vero e proprio spazio di vita dedicato al benessere. Renault Filante, l’auto più lunga dell’attuale gamma, offre un passo di 2.820 mm, garantendo ai passeggeri posteriori lo spazio alle ginocchia migliore del segmento (320 mm). Il design interno ruota attorno all’OpenR Panorama Screen, un sistema che integra tre display da 12,3 pollici in un’unica superficie orizzontale, completato da un Head-up Display da 25,6 pollici con realtà aumentata.

Ufficio Stampa Renault

I materiali sono stati selezionati per coniugare lusso e sostenibilità: Renault ha abbandonato la pelle tradizionale in favore di tessuti spalmati ad effetto granulare (TEP) e materiali riciclati, che offrono una sensazione al tatto superiore pur riducendo l’impatto ambientale. L’allestimento Esprit Alpine eleva ulteriormente l’esclusività con cuciture blu-bianco-rosso, sedili avvolgenti con la lettera “A” retroilluminata e dettagli che celebrano l’eredità sportiva del gruppo. L’ambiente è inondato di luce grazie a un tetto in vetro fisso da 1,1 m², uno dei più grandi della categoria. Per gli amanti della musica, il comfort acustico è garantito da vetri isolanti e guarnizioni ottimizzate, con la possibilità di scegliere un impianto Bose Premium a 10 altoparlanti dotato di un sistema di annullamento attivo dei rumori della strada.

Tecnologia e IA al servizio dell’uomo

La tecnologia di bordo non è fine a sé stessa, ma punta a semplificare la quotidianità. La Filante integra il sistema di infotainment openR Panorama compatibile con Android Automotive, che permette l’uso di app native, navigazione intelligente e comandi vocali gestiti dall’assistente smart Adot Auto. Una delle anteprime mondiali più curiose è il videogioco XR integrato, che utilizza le telecamere esterne del veicolo per creare un’esperienza di entertainment a latenza quasi zero per i passeggeri.

La sicurezza è affidata al programma Human First, che comprende oltre 30 dispositivi ADAS. Renault Filante inaugura tre tecnologie inedite per il marchio:

Emergency Steering Function: un sistema che assiste il conducente nelle manovre di emergenza per evitare collisioni tra i 30 e i 120 km/h; retrovisore interno digitale: un display che sostituisce lo specchietto tradizionale, garantendo visibilità totale anche in assenza di tergicristalli sul lunotto; Child Presence Detection: due sensori posizionati sul tetto rilevano la presenza di bambini rimasti a bordo, attivando allerte specifiche per prevenire incidenti.

E-Tech Full Hybrid 250: potenza senza vincoli di ricarica

Sotto il cofano, la Filante adotta la piattaforma CMA, ottimizzata per ospitare una nuova evoluzione della motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 250 CV. Il sistema abbina un motore turbo benzina 1.5 da 150 CV a due unità elettriche (da 100 kW e 60 kW), gestite da una trasmissione automatica DHT Pro a tre rapporti. Questa architettura ibrida serie-parallelo permette di circolare in modalità elettrica fino al 75% del tempo in città, garantendo un risparmio di carburante che può raggiungere il 50% rispetto ai motori termici tradizionali.

Ufficio Stampa Renault

La dinamica di guida è supportata da sospensioni posteriori multilink e da una struttura rinforzata con 24 componenti in acciaio stampato a caldo, che assicurano stabilità ad alta velocità e precisione dello sterzo. Grazie a questo pacchetto tecnico, Renault punta ai massimi livelli di sicurezza, mirando al primo posto nella classifica KNCAP 2026.

Da Busan al resto del mondo

Renault Filante non è solo un’automobile, ma il simbolo della sinergia tra Francia e Corea del Sud. Prodotta nello stabilimento di Busan, la vettura sfrutta l’eccellenza tecnica coreana nei segmenti D ed E, dove questi modelli coprono oltre il 50% del mercato locale. Come sottolineato da Nicolas Paris, CEO di Renault Corea, la Filante fonde il DNA mondiale di Renault con le capacità avanzate dell’industria coreana.

Il lancio commerciale inizierà in Corea del Sud a marzo 2026, per poi estendersi progressivamente ai mercati del Sud America (Colombia, Cile, Uruguay) e, all’inizio del 2027, ai Paesi del Golfo. Insieme a modelli come Kardian e Duster, la Filante ha il compito di posizionare Renault nei segmenti a più alto valore aggiunto, rispettando l’obiettivo di vendere un veicolo su tre in versione elettrificata fuori dall’Europa entro il 2027.

Con la Filante, Renault dimostra che il futuro dell’auto non risiede solo nell’elettrificazione, ma nella capacità di offrire un oggetto carismatico, sicuro e profondamente connesso, capace di emozionare tanto il conducente quanto i passeggeri. È l’inizio di un nuovo capitolo, dove la stella della Losanga torna a brillare sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.