Renault toglie i veli ad una nuova motorizzazione full hybrid E-Tech 160 CV, che migliora l'efficienza, i consumi e le emissioni. Una nuova svolta per il marchio francese

Renault presenta il nuovo full hybrid E-Tech 160 CV

Negli ultimi anni Renault si è tenuta aperta varie porte a livello tecnologico per quanto concerne le motorizzazioni. Ad esempio resta uno dei pochi marchi, insieme alla controllata Dacia, ad avere nella propria gamma ancora modelli GPL. Questo però non le ha di certo impedito di spingere forte anche sull’elettrificazione. Nel 2021 ha sviluppato un innovativo motopropulsore full hybrid E-Tech. In tutto sono stati depositati 150 brevetti, figli anche dell’esperienza del brand francese nella F1.

Questa motorizzazione è versatile al punto che si disimpegna alla grande su diversi modelli della gamma di vari segmenti, dalla Clio alla Rafale. In tutto sono stati venduti 750mila esemplari di full hybrid E-Tech e in questo 2025 Renault ha fatto segnare un aumento nel mix di vendite di veicoli ibridi del 7,8% rispetto al primo trimestre del 2024. Tutto questo mostra in particolare l’interesse dei clienti nei confronti di una tecnologia, che resta il ponte perfetto tra il termico e l’elettrico.

Nuovo motore

Il nuovo motore full hybrid cosiddetto “serie-parallelo”, ha due propulsori elettrici (un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento/generatore ad alta tensione di tipo HSG – High-Voltage Starter Generator – da 15 kW) e poi un motore termico benzina 4 cilindri da 1.8 litri e 80 kW (109 CV), il tutto associato ad una nuova trasmissione multimode intelligente con innesto a denti senza frizione e una batteria da 1,4 kWh.

Grazie al nuovo sistema di iniezione diretta vi è una combustione più efficiente e precisa. Tutto questo fa si che le prestazioni del motore siano migliori e vi sia una riduzione di emissioni e di consumi. Anche la coppia è aumentata del 25%, questo permette alla vettura di avere maggiore reattività in accelerazione Ad esempio la Captur passa da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi, mentre la Symbioz lo fa in 9,1 secondi. Entrambe le auto hanno limato 1,7 e 1,5 secondi rispetto alle precedenti versioni.

La nuova batteria da 1,4 kWh (aumentata rispetto alla precedente che era di 1,2 kWh), offre una migliore efficienza energetica. Tutto questo, abbinato alla frenata rigenerativa e al rendimento del sistema E-Tech, offre dei consumi davvero da top. Basti pensare che Captur e Symbioz esauriscono 4,4 litri ogni 100 km (rispetto ai 4,7 litri della motorizzazione precedente). Grazie a questa ottimizzazione, i clienti possono risparmiare sino al 40% di carburante e ridurre le emissioni di Co2.

La gamma Symbioz si allarga

La nuova trasmissione è stata modificata per rendere le cambiate più rapide e fluide. Questo permette di avere un miglior comfort di guida, con il motore che è anche meno rumoroso. Ad aiutare tutto questo c’è una nuova leva del cambio elettronica (e-shifter), che dà maggiore precisione nelle cambiate. Infine, grazie alla nuova motorizzazione full hybrid E-Tech 160 è stata aumentata anche la capacità di traino, che ora è stata portata a 1.000 kg, rispetto ai 750 kg di prima.

Renault ha anche annunciato l’ampliamento della gamma per quanto concerne la Symbioz, con l’arrivo di due nuove motorizzazioni: la full hybrid E-Tech da 160 CV e la mild hybrid 140. Quest’ultima comprende un propulsore benzina turbo 1,3 litri a 4 cilindri a iniezione diretta, disponibile con una trasmissione manuale a 6 rapporti. Il motore è supportato da un motorino di avviamento – alternatore e una batteria agli ioni di litio da 12 V. Con queste specifiche la Symbioz ha un consumo misto a partire da 5,9 litri ogni 100 km.