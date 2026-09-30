uova Renault Megane E-Tech Electric punta sulla sicurezza con oltre 30 ADAS, monitoraggio del conducente e assistente alla frenata d'emergenza

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Megane E-Tech: la sicurezza a livelli elevati

La nuova Renault Megane E-Tech Electric alza l’asticella soprattutto sul fronte della sicurezza attiva. L’evoluzione della compatta elettrica francese porta infatti a bordo oltre 30 sistemi ADAS, con nuove funzioni che non si limitano a osservare ciò che accade intorno all’auto, ma tengono sotto controllo anche l’attenzione di chi si trova al volante.

Nel montante sinistro del parabrezza trova posto una telecamera per il rilevamento dell’attenzione del conducente, introdotta in conformità con le normative vigenti. La stessa tecnologia viene sfruttata anche per riconoscere chi guida: registrando il proprio profilo e l’impronta facciale, l’auto può richiamare automaticamente posizione di guida, contenuti multimediali preferiti e configurazione dell’ambiente openR link. Renault precisa che i dati rimangono memorizzati esclusivamente nel veicolo e non vengono inviati a server esterni.

Se il conducente non reagisce, l’auto può fermarsi

Fra gli oltre 30 ADAS disponibili, uno degli sviluppi più rilevanti riguarda l’assistente alla frenata d’emergenza. Il dispositivo completa l’Active Driver Assist e può rallentare progressivamente Megane fino all’arresto completo sulla strada, quando possibile, qualora venga rilevata l’inattività del conducente e non vengano individuate le mani sul volante.

Evolve anche l’Adaptive Cruise Control intelligente, che regola la velocità considerando traffico e contesto stradale, anticipando i rallentamenti e mantenendo la distanza di sicurezza. La novità consiste nella capacità di rilevare anche i veicoli presenti a destra e a sinistra, con l’obiettivo di evitare sorpassi inopportuni sulla destra.

Migliora contemporaneamente la rappresentazione dell’ambiente circostante sul quadro strumenti. La visualizzazione realistica comprende adesso mezzi pesanti e linee tratteggiate, oltre alla scala utilizzata per impostare la distanza, offrendo al conducente maggiori informazioni su ciò che sta accadendo intorno alla vettura.

Safety Score giudica anche l’attenzione

Renault amplia inoltre il sistema composto da Safety Score, Safety Coach e Safety Monitor. Il primo analizza diversi parametri dello stile di guida, fra cui frenate, velocità e distanza di sicurezza. Con la nuova Megane prende in considerazione anche il livello di attenzione rilevato attraverso la telecamera installata nel montante.

A fine viaggio, Safety Coach utilizza queste informazioni per fornire suggerimenti personalizzati finalizzati a una guida più sicura. Safety Monitor completa il sistema attraverso un widget nel quadro strumenti che propone brevi indicazioni compatibili con la guida.

Non tutti gli ADAS sono rivolti esclusivamente alla prevenzione degli incidenti. L’assistente di eco-guida predittiva, per esempio, analizza strada e traffico per suggerire comportamenti che consentano di ridurre il consumo energetico e preservare l’autonomia.

500 km e nuova batteria LFP

La sicurezza è soltanto uno dei capitoli dell’aggiornamento. Megane E-Tech Electric adotta una nuova batteria LFP da 67 kWh con architettura cell-to-pack, abbinata al motore sincrono a rotore avvolto da 220 CV e 300 Nm. L’autonomia dichiarata raggiunge 500 km WLTP, mentre la potenza massima di ricarica in corrente continua sale a 165 kW: il passaggio dal 15 all’80% richiede circa 24 minuti.

Rimane anche l’ecosistema openR link con Google integrato, mentre Gemini permette di utilizzare un’interazione vocale più naturale e contestuale.

Ma nell’evoluzione della Megane il salto più interessante riguarda ciò che lavora quasi invisibilmente durante la marcia. Con oltre 30 sistemi di assistenza, il controllo dell’attenzione e la possibilità di intervenire fino all’arresto dell’auto in caso di mancata reazione, Renault sposta il baricentro tecnologico dalla semplice assistenza alla guida verso una sorveglianza attiva delle situazioni potenzialmente critiche.