Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Megane E-Tech: più intelligenza con Gemini

La nuova Renault Megane E-Tech Electric non evolve soltanto nell’autonomia e nel design. Una delle trasformazioni più interessanti avviene dentro l’abitacolo, dove la connettività assume un ruolo centrale grazie a openR link con Google integrato e all’arrivo di Gemini. L’obiettivo è rendere l’auto elettrica più semplice da utilizzare, facendo dialogare navigazione, applicazioni, servizi online e funzioni del veicolo attraverso un unico ecosistema.

Il fulcro rimane openR, il doppio display disposto a L rovesciata che unisce il quadro strumenti da 12,3 pollici allo schermo multimediale da 12 pollici. La superficie complessiva raggiunge 774 cm² ed è prevista su tutte le versioni della nuova Megane E-Tech Electric.

Google entra ancora più profondamente nell’auto

La vera evoluzione riguarda però ciò che accade dietro agli schermi. Il sistema openR link con Google integrato permette di accedere direttamente ai principali servizi della società americana. Google Maps gestisce la navigazione e integra un Route Planner capace di considerare le soste necessarie per la ricarica e ottimizzare il viaggio.

Renault sottolinea come questa funzione sia stata continuamente affinata: dal debutto di Megane E-Tech Electric nel 2022, il Route Planner ha ricevuto circa 60 evoluzioni e miglioramenti. Su un’elettrica la navigazione, del resto, non serve soltanto a trovare una destinazione, ma diventa parte integrante della gestione dell’autonomia.

Il salto più evidente riguarda l’assistente vocale. Accanto a Google Assistant arriva Google Gemini, che permette al conducente di dialogare utilizzando un linguaggio naturale e conversazionale. Il sistema è progettato per comprendere l’intenzione della richiesta, conservare il contesto delle domande e fornire risposte pertinenti in tempo reale. L’interazione diventa così meno legata a comandi vocali predefiniti, con l’obiettivo di svolgere diverse operazioni senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Oltre 100 app e Internet incluso per tre anni

L’ecosistema openR link si apre inoltre a un catalogo sempre più ampio. Attraverso Google Play sono disponibili oltre 100 applicazioni scaricabili direttamente a bordo. La novità è accompagnata da un pacchetto dati Internet incluso per tre anni, che permette di utilizzare le app senza un abbonamento supplementare e senza ricorrere allo smartphone come hotspot.

È un cambiamento concreto rispetto alla soluzione precedente, nella quale alcune attività, come lo streaming video, richiedevano la condivisione della connessione del telefono. Con il nuovo pacchetto Renault dichiara ogni mese fino a tre ore di streaming video oppure 40 ore di streaming audio, a seconda dell’utilizzo.

La continuità digitale prosegue anche quando si scende dall’auto attraverso l’app my rnlt. Dal telefono è possibile pianificare un itinerario e inviarlo alla vettura tramite Google Maps, controllare autonomia e stato della ricarica, programmarla, precondizionare l’abitacolo e individuare le colonnine nelle vicinanze.

L’auto riconosce chi si mette al volante

La personalizzazione compie un ulteriore passo grazie alla telecamera installata sul montante del parabrezza. Oltre a rilevare l’attenzione, può riconoscere il conducente dopo la registrazione del profilo e ripristinare automaticamente posizione di guida, contenuti multimediali preferiti e configurazione dell’ambiente openR link. Renault precisa che i dati restano memorizzati nel veicolo e non vengono trasmessi a server esterni.

Completa il quadro il caricatore wireless conforme allo standard Qi2, compatibile anche con MagSafe su iPhone e capace, secondo Renault, di recuperare il 50% della batteria dello smartphone in un’ora senza surriscaldamento. Con Google Maps, oltre 100 app, connessione dati integrata e soprattutto Gemini, la nuova Megane E-Tech Electric porta quindi l’intelligenza conversazionale al centro del rapporto tra conducente e automobile.