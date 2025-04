Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Renault La berlina elettrica francese, Renault Megane E-Tech, propone molte novità

Renault presenta con orgoglio le significative evoluzioni della Megane E-Tech Electric MY25, un’auto che unisce tecnologia avanzata e praticità d’uso. Attraverso un’offerta riorganizzata e l’introduzione di molteplici novità tecnologiche, la Megane E-Tech Electric si posiziona come protagonista nel segmento delle berline compatte alla spina.

Un allestimento molto ricco

Una delle novità più entusiasmanti è l’introduzione dell’allestimento Esprit Alpine, che affianca la versione Techno per costituire una gamma focalizzata e distintiva. Esprit Alpine incarna una perfetta sintesi tra eleganza e sportività, diventando il nuovo top di gamma. Questo allestimento esclusivo esalta il DNA dinamico della Renault Megane E-Tech Electric, che già combina la compattezza di una berlina con la grinta di una sportiva. Il telaio dinamico e il baricentro ribassato garantiscono sensazioni di guida ottimizzate, mantenendo l’anima ecologica e tecnologica della gamma E-Tech Electric.

Esteticamente, la versione Esprit Alpine si distingue per elementi stilistici unici e raffinati. L’esclusiva tinta carrozzeria Grigio Scisto Satinato cattura lo sguardo, abbinandosi alle lame dei paraurti anteriori e posteriori nella stessa finitura. I cerchi in lega da 20 pollici neri conferiscono un’impronta decisamente sportiva, così come la losanga Renault anteriore e posteriore, che sfoggia una finitura scura in linea con il monogramma. I profili nero lucido dei finestrini laterali, invece, aggiungono un tocco di eleganza, mentre il badge Esprit Alpine sul parafango anteriore sinistro sigla inequivocabilmente questa versione speciale.

Un abitacolo moderno e accogliente

L’abitacolo della Megane E-Tech Electric Esprit Alpine riflette la stessa cura per i dettagli e la sportività. I sedili dal design avvolgente, ispirati alle scarpe da corsa, sono rivestiti in tessuto nero goffrato e impreziositi da cuciture blu a contrasto. Un dettaglio significativo è l’utilizzo di fibre riciclate per il tessuto delle sedute, provenienti da bottiglie di plastica e cinture di sicurezza, sottolineando l’impegno verso la sostenibilità. Lo stemma tricolore celebra l’unione tra Alpine e Renault, marchi iconici della tradizione automobilistica francese. La plancia, i braccioli e la consolle centrale sono rivestiti in TEP nero con cuciture blu, creando un ambiente sofisticato e sportivo, ulteriormente enfatizzato dalle finiture interne con sfumature nero e blu.

Presente anche la funzione “One Pedal”

Un’importante evoluzione tecnologica che semplifica notevolmente l’esperienza di guida è l’introduzione della funzione One Pedal. Questo sistema innovativo, sviluppato da Ampere, aggiunge un quinto livello di rigenerazione, consentendo al conducente di controllare sia l’accelerazione che la frenata utilizzando un solo pedale, quello destro. I vantaggi di questa tecnologia sono tanti: si riduce l’usura delle pastiglie dei freni, si incrementa l’autonomia grazie a una maggiore rigenerazione di energia e si ottiene una guida più fluida e rilassata, soprattutto nel traffico urbano. Ampere prevede di estendere questa innovazione anche ai modelli R5 e Scenic E-Tech Electric, dopo averla introdotta per la prima volta su R4. È inoltre previsto un aggiornamento software per rendere disponibile la funzione One Pedal anche per le Megane E-Tech Electric prodotte dopo Marzo 2024.

Una ricarica più efficace

Per quanto riguarda la ricarica, la nuova gamma Megane E-Tech Electric introduce un caricatore bidirezionale da 11 kW di serie su tutte le versioni. In opzione è sempre disponibile il caricatore AC da 22 kW, già presente al lancio del modello. La vera novità è rappresentata dalla funzione Vehicle-to-Load (V2L), attivabile tramite l’adattatore power to object disponibile come optional. Grazie a questa tecnologia, il caricatore bidirezionale da 11 kW è in grado di fornire energia elettrica come una normale presa da 220 volt, permettendo di alimentare piccoli elettrodomestici come macchine del caffè, monopattini elettrici o aspirapolvere utilizzando l’energia immagazzinata nella batteria dell’auto.

Un ulteriore passo avanti verso la semplificazione dell’esperienza di ricarica è rappresentato dall’introduzione del servizio Plug & Charge, che sarà disponibile prossimamente per le stazioni di ricarica rapida a corrente continua (DC) compatibili. Integrata nel servizio Mobilize charge pass, questa funzione consentirà di effettuare la ricarica senza la necessità di tessere fisiche o carte di credito. Sarà sufficiente collegare il veicolo alla stazione per avviare automaticamente la ricarica e l’addebito sull’account My Renault. Questo sistema mira a rendere la ricarica semplice e pratica come il pagamento dei pedaggi autostradali. Il Mobilize charge pass offre già accesso a oltre 850.000 punti di ricarica pubblici in 25 paesi europei, con tariffe agevolate su diverse reti di ricarica rapida tramite un abbonamento mensile senza vincoli.

Renault Megane E-Tech: listino prezzi

Con l’introduzione della versione Esprit Alpine, il listino della Megane E-Tech Electric MY25 si articola su due allestimenti principali: Techno, equipaggiato con un motore da 220 CV e batteria comfort range, offerto a partire da 39.750 euro, e Esprit Alpine, con un prezzo di partenza di 41.750 euro. La Megane E-Tech Electric, assemblata in Francia nello stabilimento ElectriCity di Douai, offre un’autonomia fino a 468 km (WLTP).