Renault e Nissan rivedono l’alleanza: meno vincoli azionari, più libertà operativa. In arrivo anche una Twingo elettrica in versione Nissan il prossimo anno

Fonte: Ufficio Stampa Renault Nissan programma una sua interpretazione della Renault Twingo

Ennesimo capitolo nella storica alleanza tra Renault e Nissan, ma stavolta il sapore è diverso: meno vincoli, più libertà e un progetto concreto che segna la direzione futura. Si tratta della nuova Twingo elettrica, o meglio della sua “cugina giapponese”, sviluppata da Ampere, la divisione elettrica della Losanga.

Partiamo da qui: la futura citycar a batteria, attesa per il 2026, sarà fabbricata da Renault e avrà anche una versione Nissan. Stessa base tecnica, stile diverso. Una formula già vista con la Renault 5 e la futura Nissan Micra, che ha funzionato e si replica. Renault metterà la piattaforma, la produzione e tutto l’impianto industriale, mentre la compagnia nipponica curerà il design, per dare alla vettura un’identità visiva, senza raddoppiare gli sforzi in termini di sviluppo.

Più flessibilità, meno intrecci

Ma la collaborazione sulla Twingo (presentata allo scorso Salone di Parigi) è solo la punta dell’iceberg. Dietro, una revisione ad ampio raggio dell’Alleanza Renault-Nissan, che punta a snellire il rapporto tra le due aziende. Tradotto: meno legami azionari obbligati, più libertà. Finora, i due Costruttori detenevano ciascuno almeno il 15% del capitale dell’altro. Adesso la soglia scende al 10%, ed è una facoltà. Se vogliono scendere, possono. Purché si mettano d’accordo. Nulla cambia invece per le azioni (18,66%) che Renault ha già conferito a un fondo fiduciario: quelle restano lì, secondo quanto stabilito nel precedente accordo.

In più, le parti hanno stabilito di sciogliere l’impegno di Nissan a investire in Ampere, la divisione elettrica francese. Era un vincolo firmato nel luglio 2023, e ora passa agli archivi. In sostanza, ciascuno torna a gestire le sue priorità, e le sinergie si basano su progetti industriali mirati, anziché su un legame societario rigido come in passato.

Il controllo in India

Un altro segnale chiaro arriva dall’India, dove le strade iniziano a separarsi sul piano operativo. Renault assumerà il pieno controllo della joint venture indiana con Nissan, salendo al 100% del capitale grazie all’acquisto di un ulteriore 51%. Al centro dell’operazione, lo stabilimento di Chennai, una fabbrica capace di realizzare fino a 400.000 veicoli all’anno. E continuerà a produrre anche modelli Nissan, come la Magnite, servendo da hub per il mercato indiano e l’export verso altri Paesi.

Detto ciò, definirlo addio è eccessivo. I marchi andranno avanti a collaborare nel Paese asiatico, e rimane in piedi al 51:49 la partecipazione nella Renault Nissan Technology & Business Center India, una struttura maggiormente orientata allo sviluppo ingegneristico e alle attività di supporto. Nel frattempo, a Chennai lo sguardo è già proiettato al futuro. Le attuali piattaforme CMF-A e CMF-A+ verranno affiancate, nel 2025, dalla piattaforma CMF-B, sulla quale nasceranno quattro nuovi modelli. I dettagli ufficiali per il momento mancano, eppure è chiaro l’obiettivo di rinnovare gamma alle fondamenta, pure in ottica elettrica e globale.

La manovra in India avrà un impatto sul cash flow della Losanga, stimato attorno ai 200 milioni di euro. I vertici, però, evitano di scomporsi e, individuate misure compensative, restano soprattutto confermate le previsioni finanziarie per il 2025. Il free cash flow atteso sarà pari o superiore ai 2 miliardi, e il margine operativo almeno del 7%. Tra Renault e Nissan è la fine di un’era di alleanza blindata, ma forse è l’inizio di una partnership più snella ed efficace. E la nuova Twingo elettrica, con il suo doppio volto franco-nipponico, potrebbe essere il primo vero simbolo della nuova fase.