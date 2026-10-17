Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault Renault Rafale Hypnotic: caratteristiche e prezzo

La spiccata personalità della Rafaele si è vestita di un abito ancor più esclusivo per un edizione numerata di soli 1.500 esemplari. Il debutto della produzione limitata, sotto i riflettori della kermesse francese, ha innalzato i codici stilistici del crossover SUV introdotto sul mercato 3 anni fa. La vettura, realizzata sulla piattaforma modulare CMF-CD (Common Module Family) sviluppata da Renault-Nissan e condivisa con la Espace V e Austral, presenta un look massiccio.

Le linee taglienti diventano ancor più aggressive per la Rafale Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 CV. La serie limitata Hypnotic è pensata per una clientela europea che non vuole passare inosservata. Basata sulla versione di punta della gamma, l’atelier Alpine, spicca per i nuovi elementi stilistici, gli interni specifici e gli equipaggiamenti di serie inediti. Rafale Hypnotic enfatizza una immagine più intensa e più accattivante del top di gamma, con un livello di rifinitura e personalizzazione mai toccato in precedenza.

Lo stile prima di tutto

Per impreziosire il design della Rafaele è nata un’esclusiva visual identity che mette in primo piano un frontale imponente con una griglia della calandra nera. Con un’idea più sofisticata, ogni singolo dettaglio è stato progettato per accrescere il livello del fascino dark. L’esclusiva tinta Nero Foresta satinata si sposa alla perfezione con i cerchi in lega da 21” sempre con finitura satinata. Spicca uno spoiler sul tetto color nero lucido e uno spoiler sul bagagliaio del medesimo colore. Non manca il badge Atelier Alpine nero.

Il nome stesso della serie limitata fa riferimento all’appeal che trasmette un’auto a ruote alte con una presenza distintiva. Risulta impossibile non posare lo sguardo su un look audace che trasmette emozioni sportive, tanto apprezzate dai tecnici del colosso transalpino. Allo scopo di fondere raffinatezza stilistica e performance in una proposta unica nella gamma, Renault ha scelto di aprire gli ordini della serie limitata a inizio ottobre 2026 in 14 Paesi europei: Francia, Germania, Spagna, Italia, Svizzera, Bulgaria, Belgio, Austria, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Grecia.

Abitacolo curatissimo

Gli interni vantano materiali e finiture specifiche. L’ambiente risulta esclusivo, sportivo ed elegante. Spiccano le sellerie miste in Alcantara color nero titanio con un tessuto spalmato testurizzato color nero con cuciture blu, bianche e rosse e la “A” di Alpine retroilluminata. I componenti distintivi sono i seguenti: targa numerata, pannelli delle porte anteriori e posteriori con inserto color nero lucido e cuciture blu, bianche e rosse fascia superiore della plancia in Alcantara color nero titanio, tasche delle porte color nero e moquette nera.

Per un piacere di guida senza compromessi i passeggeri possono godersi un sistema audio premium Harman Kardon, protetti da un tetto oscurante Solarbay e non manca un head-up display. In Italia arriveranno 100 esemplari della serie limitata a un prezzo di 60.700 euro. Le prime consegne ai clienti sono previste per fine 2026.

Alla base della tecnologia di Renault Rafale hyper hybrid E‑Tech c’è un gruppo motopropulsore plug-in hybrid che associa un motore termico a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 300 CV, mantenendo al tempo stesso una super efficienza nelle sfide quotidiane, grazie a un’autonomia fino a 105 km in modalità full electric.

Il telaio sportivo, elaborato dai tecnici di Alpine Cars, offre trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti “4Control Advanced” e sospensioni intelligenti con telecamera predittiva. Tutti questi componenti garantiscono un’inedita configurazione tecnica per una dinamicità e una maneggevolezza in linea con lo spirito delle voitures à vivre tanto caro a Renault.