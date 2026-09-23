La nuova Renault Rafale Hypnotic debutta con produzione limitata, finiture dedicate, tecnologia premium e sistema plug-in hybrid da 300 CV

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Ufficio Stampa Renault Renault Rafale Hypnotic: esclusiva serie limitata da 300 CV

Renault alza ulteriormente l’asticella per la sua ammiraglia. Dopo aver lanciato Rafale con l’obiettivo dichiarato di portare il marchio della Losanga in una dimensione più premium, la Casa francese presenta ora Hypnotic, una serie limitata pensata per una clientela che punta tutto sull’esclusività.

Svelata alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove sarà una delle protagoniste dello stand transalpino, questa variante speciale del SUV coupé porta ai massimi livelli i codici stilistici e tecnologici già visti sulla versione Atelier Alpine, con un livello di rifinitura e personalizzazione mai raggiunto prima su questo modello.

Solo 100 per l’Italia: i prezzi

L’elemento che più di ogni altro racconta la filosofia dietro questa operazione è la produzione estremamente contingentata: la Rafale Hypnotic sarà realizzata in appena 1.500 esemplari numerati per l’intera Europa, distribuiti su 14 mercati differenti tra cui Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio e Austria.

All’Italia ne saranno destinati soltanto 100, una cifra che trasforma questa serie limitata in un oggetto quasi da collezione, ancora prima che venga consegnata la prima unità. Gli ordini apriranno all’inizio di ottobre 2026, con un prezzo fissato a 60.700 euro, circa 3.300 euro in più rispetto alla già ricca Atelier Alpine da cui deriva.

Le prime consegne ai clienti italiani sono attese entro la fine dell’anno, un tempismo che permetterà a chi la sceglierà di ritrovarsi al volante di uno dei modelli più esclusivi mai proposti da Renault praticamente a ridosso del lancio ufficiale.

Dettagli dedicati

A rendere immediatamente riconoscibile la Hypnotic rispetto al resto della gamma Rafale è soprattutto la carrozzeria, verniciata in un’esclusiva tinta Nero Foresta satinato che cambia completamente la percezione visiva del SUV coupé, accentuandone il temperamento sportivo.

Il tema scuro prosegue con decisione su tutto il frontale, dove la calandra adotta una finitura completamente nera, mentre i cerchi in lega da 21 pollici ricevono un trattamento satinato dedicato. A completare il pacchetto estetico arrivano lo spoiler sul tetto e quello sul portellone, entrambi in nero lucido, insieme ai badge Atelier Alpine resi anch’essi più scuri per amalgamarsi con il resto della carrozzeria.

L’effetto complessivo restituisce una Rafale ancora più muscolosa e scenografica rispetto alla già aggressiva variante di partenza. Anche gli interni seguono la stessa filosofia: plancia e rivestimenti in Alcantara nero titanio si abbinano a un tessuto texturizzato con cuciture tricolori, blu, bianche e rosse, mentre sui sedili compare la lettera “A” di Alpine retroilluminata.

Ogni esemplare sarà inoltre identificato da una targhetta numerata, un dettaglio che sottolinea ulteriormente l’esclusività dell’operazione, completata da accessori come il tetto panoramico Solarbay a opacità variabile e l’impianto audio firmato Harman Kardon.

Potenza top di gamma

Dal punto di vista meccanico, la Rafale Hypnotic non introduce novità rispetto alla dotazione più prestazionale già disponibile sulla gamma, ma la conferma al vertice assoluto del listino. Il cuore della vettura resta il gruppo motopropulsore ibrido plug-in Hyper Hybrid E-Tech, capace di sviluppare una potenza combinata di 300 CV grazie all’accoppiata tra un motore termico e tre unità elettriche, con trazione integrale affidata a quattro ruote motrici.

L’autonomia in modalità completamente elettrica arriva fino a 105 km, un valore che permette di coprire buona parte degli spostamenti quotidiani senza mai accendere il motore a combustione. A completare il quadro dinamico contribuisce il telaio sportivo messo a punto direttamente dagli ingegneri di Alpine Cars, con quattro ruote sterzanti che migliorano l’agilità della vettura nelle manovre a bassa velocità e la stabilità nei tratti più veloci.