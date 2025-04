Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

L’elettrico non è più solo da city car o dagli amanti incalliti della tecnologia. Renault l’ha capito alla perfezione e con la nuova Scenic E-Tech Electric punta dritta a chi in macchina ci vive: famiglie, pendolari, gente comune costretta a percorrere parecchi chilometri al giorno. La Scenic 2025 è ben altra storia rispetto a quella che tanti ricordano dagli anni passati. Qui siamo davanti a un’auto 100% a zero emissioni, sviluppata affinché dia il meglio di sé nell’impiego quotidiano. Comoda, intelligente e concreta.

Autonomia lunga, zero stress

Il primo dato che salta all’occhio? L’autonomia: fino a 625 km con una ricarica. Un’enormità per un’auto di questo tipo. E infatti uno dei punti di forza della Scenic 2025 sta proprio qui: togliere l’ansia da autonomia o da “batteria scarica”. È lunga 4,47 metri — quindi adatta anche alle anime “urban” — ma è in grado di macinare chilometri in serenità. Il peso? 1.890 kg. Poco per un’elettrica così imponente. E se hai bisogno di una ricarica veloce, vai a colpo sicuro perché la Casa francese si è mossa pure su tale versante: con il nuovo caricabatterie da 22 kW (in arrivo entro l’estate) hai modo di recuperare fino a 80 km in mezz’ora. L’Auto dell’Anno 2024 compie l’ennesimo step evlutivo.

Relax alla guida

Un’altra chicca è la funzione One Pedal. In pratica: acceleri e freni quasi sempre usando un solo pedale, quello dell’acceleratore. Soprattutto in città è comodissimo. Fermi e ripartenze diventano molto più morbidi e naturali. Chi ha già comprato la Scenic ha diritto ad aggiornare la funzione gratis in concessionaria o via remoto.

La Scenic E-Tech Electric è come un buon caffè: piacevole da assaporare. Con la funzione V2L, ad esempio, puoi usare la batteria dell’auto per alimentare piccoli elettrodomestici, dal monopattino elettrico alla macchinetta del caffè in campeggio. E poi, il Plug & Charge ti permette di collegare l’auto alla colonnina e parte in automatico, pure il pagamento. Gli interni sono davvero curati. Negli allestimenti top level (Esprit Alpine e Iconic) rientrano sedili riscaldati, regolabili elettricamente e con funzione massaggio. E i dettagli fanno la differenza: i rivestimenti sono in materiali riciclati o sostenibili, con inserti in legno o Alcantara.

Una delle funzioni dedicate alle anime più sensibili al progresso è il riconoscimento facciale. Appena ti siedi, la Scenic lo capisce e sistema tutto: sedile, specchietti, radio, preferenze. Ma la telecamera serve anche a controllare che tu sia sveglio e vigile. Se rileva che stai sbadigliando o stai per appisolarti, ti suggerisce di fermarti.

Sempre sul pezzo

Il sistema multimediale OpenR link con Google integrato consente di pianificare i viaggi, individuare facilmente le colonnine di ricarica e scaricare app direttamente in auto. Durante le pause o mentre ricarichi, puoi persino rilassarti con la funzione massaggio o divertirti con le tante applicazioni a bordo.

Insomma, la nuova Scenic E-Tech Electric incarna un’idea precisa di auto elettrica: pragmatica, duttile, con prezzi di listino competitivi, pensata per chi in macchina ci passa sul serio pezzi di vita. Non perfetta per gli estimatori dei modelli di grande cilindrata, certo. Ma tra le Bev di famiglia, con tanta autonomia e idee concrete, oggi è difficile trovare di meglio.