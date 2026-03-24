Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Symbioz ECO-G: la nuova variante bifuel del C-SUV

Nel dinamico panorama dei SUV compatti, la Renault Symbioz ha già saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo, forte di una storia recente ma costellata di successi, come testimoniano gli oltre 100.000 ordini già raccolti in tutta Europa. Oggi, però, la gamma si arricchisce di un tassello fondamentale per il mercato italiano: debutta infatti la motorizzazione ECO-G 120. In un’epoca segnata da incertezze geopolitiche in Medio Oriente e dai costanti rincari dei prezzi alla pompa, il bifuel benzina/GPL si propone come un vero e proprio “carburante rifugio”, capace di offrire serenità ai portafogli delle famiglie senza rinunciare alla versatilità.

Dimensioni a prova di famiglia

Esteticamente e strutturalmente, la Symbioz mantiene le sue proporzioni equilibrate: con una lunghezza di 4,41 metri, si dimostra una vettura ideale tanto per destreggiarsi nel traffico cittadino quanto per affrontare i grandi viaggi autostradali. Il design non è solo una questione di sguardi, ma di sostanza: il bagagliaio, punto di riferimento per la categoria, vanta una capacità generosa che può raggiungere i 624 litri, garantendo spazio a sufficienza per ogni esigenza familiare.

L’esperienza a bordo è dominata dalla tecnologia. Ben tre clienti su quattro scelgono il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, che rende l’interfaccia di bordo intuitiva e connessa. Ma il vero tocco di magia tecnologica è rappresentato dall’innovativo tetto panoramico Solarbay. Grazie a una sofisticata capacità di opacizzarsi autonomamente, questo cristallo protegge l’abitacolo dal calore e garantisce un comfort luminoso senza precedenti, eliminando definitivamente la necessità di ingombranti tendine parasole.

Ben 1.400 chilometri di libertà

Il vero protagonista di questa versione è il motore ECO-G 120, un 1.2 litri turbo a tre cilindri a iniezione diretta capace di erogare 120 CV e una coppia di 200 Nm. Renault ha scelto di integrare la tecnologia GPL direttamente in fabbrica, assicurando ai proprietari una robustezza e un’affidabilità del tutto paragonabili ai propulsori tradizionali. Una scelta progettuale intelligente ha permesso di collocare il serbatoio del gas al posto della ruota di scorta: in questo modo, né la capacità del serbatoio della benzina né l’ampio volume di carico del bagagliaio vengono penalizzati.

Per chi macina chilometri, i numeri sono impressionanti. Grazie alla combinazione dei due serbatoi — 48 litri per la benzina e 50 litri per il GPL — la Symbioz può percorrere fino a 1.400 chilometri con un pieno complessivo. Oltre al risparmio economico, c’è un vantaggio ambientale concreto: il funzionamento a GPL contiene le emissioni di CO₂ in soli 116 g/km, garantendo un risparmio medio del 10% rispetto alle motorizzazioni a benzina equivalenti. Su strada, il propulsore abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti assicura una marcia fluida e piacevole, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 12 secondi.

Listino prezzi

La gamma si articola su quattro allestimenti: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. I dati di vendita premiano la versione Techno, scelta dal 46% dei clienti, mentre le varianti premium (Esprit Alpine e Iconic) rappresentano già oltre un terzo del mix complessivo.

La nuova Symbioz ECO-G 120 è già ordinabile, con le prime consegne previste per il secondo trimestre dell’anno. Con un listino prezzi che parte da 25.900 euro per la versione Evolution, Renault conferma la volontà di offrire un modello estremamente attrattivo e accessibile nel competitivo segmento dei C-SUV, rispondendo con pragmatismo alle sfide energetiche odierne,,.