Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Symbioz, il SUV con tetto Solarbay

L’innovazione a bordo della nuova Renault Symbioz non è solo una questione di software, ma un’esperienza sensoriale che inizia alzando lo sguardo verso il cielo. Il vero protagonista tecnologico di questa “voiture à vivre” è infatti il tetto in vetro opacizzante Solarbay, un dispositivo all’avanguardia che ridefinisce il concetto di luminosità e comfort termico all’interno dell’abitacolo. Grazie a questa soluzione, Symbioz elimina la necessità della classica tendina parasole fisica, offrendo un sistema che permette di rendere il vetro opaco o trasparente in pochi istanti, garantendo una protezione solare ottimale e mantenendo al contempo un ambiente arioso e moderno.

Per il benessere di chi siede a bordo

Questa tecnologia non è un semplice vezzo estetico, ma si integra perfettamente nella filosofia di un’auto progettata per il benessere della famiglia e dei professionisti,. Con una lunghezza di 4,41 metri, la Symbioz si posiziona strategicamente tra i modelli Captur e Austral, offrendo dimensioni compatte ideali per l’agilità urbana senza però sacrificare l’abitabilità interna. L’allestimento Iconic, in particolare, eleva gli standard di raffinatezza del segmento C, proponendo sellerie in tessuto a maglie larghe con dettagli a losanga e una plancia arricchita da motivi ad effetto alluminio spazzolato. In questo contesto, il tetto Solarbay diventa il coronamento di un ambiente curato nei minimi dettagli, dove la luce naturale può essere modulata a piacimento dai passeggeri.

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La versatilità è l’altro pilastro fondamentale della Symbioz. L’abitacolo è stato studiato per essere estremamente generoso e modulare: la panchetta posteriore può scorrere fino a 16 cm, permettendo di dare priorità allo spazio per le gambe dei passeggeri o al volume di carico del bagagliaio. Quest’ultimo si attesta ai vertici della categoria, variando da 492 a 624 litri, per arrivare a ben 1.582 litri con i sedili ripiegati. L’accesso al vano di carico è reso ancora più semplice dal portellone motorizzato con apertura hands-free, attivabile semplicemente passando il piede sotto il paraurti posteriore.

Tanta tecnologia

Sul fronte digitale, la Symbioz offre il meglio della connettività Renault attraverso il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Gestito tramite un touchscreen verticale da 10,4 pollici, il sistema include Google Maps, Google Assistant e l’accesso a oltre 50 applicazioni tramite Google Play, garantendo un’esperienza d’uso fluida e intuitiva del tutto simile a quella di uno smartphone. La sicurezza è garantita da ben 29 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui l’Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2 e la frenata automatica d’emergenza in retromarcia,. Una menzione speciale va al pulsante My Safety Switch, che permette al conducente di attivare o disattivare istantaneamente le impostazioni preferite per cinque diversi ADAS,.

Listino prezzi

Renault Symbioz in Italia parte da circa 28.350 euro per la versione d’ingresso, mentre l’innovativo tetto Solarbay è generalmente offerto di serie sugli allestimenti top di gamma o come opzione con un costo che si aggira intorno ai 1.500 euro. Questa combinazione di tecnologia intelligente e modularità concreta rende la Symbioz una proposta unica per chi cerca una vettura moderna, sicura e letteralmente illuminata dall’innovazione. Poi, con un tetto del genere anche un lungo viaggio può essere un’esperienza completamente appagante.