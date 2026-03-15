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Ufficio Stampa Renault Renault Bridger: il B-SUV globale atteso nel 2027

Durante la presentazione del nuovo piano strategico del Gruppo Renault, il brand francese ha presentato una grande novità del prossimo futuro: Bridger. Si tratta al momento di un concept del B-SUV in arrivo a fine 2027, a partire dall’India fino a raggiungere altri mercati. Non ci sono certezze riguardo la possibilità dello sbarco nel Vecchio Continente, ma gli indizi lasciano presagire un arrivo sotto il marchio Dacia.

Progettata in India

Se la vocazione progettuale nasce per l’India, le ambizioni di questo B-SUV sono internazionali. Si tratta infatti di un segmento in voga in molti mercati, a partire da quello italiano, in cui le linee squadrate e i richiami al mondo del fuoristrada riscuotono un certo fascino. La scelta di partire dall’India però non è un caso. Rappresenta infatti uno dei mercati più dinamici del momento, in cui il Gruppo Renault si è rafforzato sia dal punto di vista commerciale che industriale.

Come per l’Italia, qui le vetture compatte e rialzate riscuotono un discreto successo, grazie a versatilità d’uso e prezzi accessibili. Inoltre, progettare il modello pensando inizialmente ai mercati emergenti permette a Renault di ottimizzare i costi di produzione e di sviluppare una piattaforma flessibile, capace di adattarsi anche ad altri paesi. Se il progetto dovesse arrivare in Europa, infatti, potrebbe essere aggiornato con motorizzazioni e tecnologie più adatte alle normative del Vecchio Continente.

Tra B-SUV e fuoristrada

L’estetica di Renault Bridger evidenzia immediatamente un carattere deciso. È un B-SUV che vuole emergere dalla massa, raccogliendo le necessità sia di chi vive la città sia di chi viaggia spesso sullo sterrato. Il design infatti non nasconde i richiami al mondo dei fuoristrada tradizionali, una categoria che continua a esercitare un certo fascino sul mercato nonostante siano sempre più difficili da produrre in Europa a causa delle norme antinquinamento.

Le linee sono robuste e geometriche, con passaruota pronunciati, protezioni in plastica sulla carrozzeria e un frontale verticale che trasmette una certa solidità visiva. Il cofano alto e i paraurti massicci contribuiscono a creare un’immagine più avventurosa rispetto ai classici B-SUV pensati esclusivamente per la città. Anche la parte posteriore sembra puntare su una forte identità stilistica, con gruppi ottici sottili e una coda verticale interrotta dalla ruota di scorta posizionata sul portellone.

Piattaforma RGMP Small

Sotto la carrozzeria di Renault Bridger si nasconderà la nuova piattaforma RGMP Small, un’architettura modulare progettata per modelli compatti, tra cui la nuova generazione di Dacia Sandero. Questo nuovo progetto permette un’elevata efficienza progettuale, riducendo tempi e costi di produzione. Inoltre questo permette di adattare le diverse vetture con motorizzazioni dedicate a ogni mercato, dalle benzina e bifuel, alle diverse soluzioni ibride, con tanto di trazione integrale.

Anche se i dettagli tecnici non sono ancora stati diffusi, è lecito aspettarsi una vettura moderna dal punto di vista progettuale e di dotazioni, con sistemi di assistenza alla guida aggiornati e una dotazione tecnologica simile a quella degli altri SUV compatti della gamma. Anche perché gli standard che richiede l’Europa ai costruttori sono alti e il Gruppo Renault vanta una grande esperienza in vetture dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per ora resta un concept, ma il messaggio di Renault è chiaro: il Bridger rappresenta un progetto globale, pensato per conquistare nuovi clienti e rafforzare la presenza del gruppo nei mercati più dinamici. Il 2027 è ancora lontano, ma questo SUV compatto ha già iniziato a costruire le aspettative attorno al suo debutto