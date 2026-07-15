Resina degli alberi, moscerini e sporco ostinato possono mettere a dura prova la carrozzeria: ecco come rimuoverli in modo efficace e sicuro

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Eliminare resina e moscerini dall'auto: i metodi migliori

L’estate è la stagione dei viaggi, delle gite fuori porta e delle soste all’ombra per sfuggire alle temperature torride. Ma è anche il periodo dell’anno in cui la carrozzeria dell’auto viene messa maggiormente alla prova da due nemici tanto comuni quanto sottovalutati: la resina degli alberi e i moscerini che si accumulano sul frontale durante la marcia.

Da una parte ci sono le gocce resinose che cadono da pini e conifere, dall’altra i residui di insetti che si schiantano contro paraurti, cofano, parabrezza e specchietti. Entrambi possono sembrare semplici inconvenienti estetici, ma se trascurati troppo a lungo rischiano di trasformarsi in un problema ben più serio per la vernice e per la pulizia generale della vettura.

Perché resina e moscerini sono un problema

La resina è particolarmente insidiosa perché, una volta depositata sulla carrozzeria, inizia rapidamente a perdere la propria componente volatile. Con il caldo estivo si indurisce nel giro di poche ore, aderendo sempre più tenacemente allo strato trasparente della vernice.

Anche i moscerini non sono da sottovalutare. Dopo lunghi viaggi autostradali o percorrenze extraurbane, i loro residui tendono a seccarsi rapidamente sotto il sole. Più tempo passa, più diventano difficili da rimuovere, soprattutto da superfici come paraurti, griglie frontali, fari e parabrezza.

Per questo motivo gli specialisti del detailing consigliano di intervenire il prima possibile. Prima di utilizzare qualsiasi detergente specifico è sempre opportuno effettuare un lavaggio preliminare con acqua e, se possibile, con una lancia ad alta pressione. In questo modo si eliminano polvere e impurità che potrebbero provocare micrograffi durante la pulizia.

I prodotti per eliminare resina, insetti e sporco ostinato

Quando sporco, resina e insetti hanno ormai aderito alle superfici, i normali shampoo per auto possono non essere sufficienti. In questi casi entrano in gioco prodotti specifici che, soprattutto durante il periodo estivo, vengono spesso proposti in offerta su Amazon.

Tra quelli più interessanti figura un detergente gel disponibile a circa 22 euro. Si tratta di un prodotto sviluppato per sciogliere e rimuovere insetti, moscerini e sporco vecchio accumulato dalle superfici esterne dell’auto. La formulazione ad alta capacità emolliente aderisce efficacemente alla superficie trattata, favorendo la dissoluzione dello sporco senza compromettere vernice, cere protettive, sigillanti o rivestimenti ceramici.

Uno dei punti di forza del prodotto è la sua versatilità. Può essere utilizzato su carrozzeria, parabrezza, vetri, specchietti, fanali, paraurti, griglie e cromature. Inoltre è adatto anche per la pulizia di moto, scooter e persino delle visiere dei caschi. Per utilizzarlo è sufficiente nebulizzarlo sulla zona interessata, lasciarlo agire da 30 secondi a circa due minuti e procedere successivamente al risciacquo.

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Accanto a questo prodotto troviamo il classico “lavavetri”, generalmente disponibile a meno di 10 euro nella confezione da 4,5 litri. È un detergente pronto all’uso per la vaschetta lavacristalli, formulato per eliminare residui di insetti, unto, smog e sporco stradale senza lasciare aloni. Oltre a migliorare la visibilità durante la guida, aiuta a prevenire la formazione di depositi di calcare negli ugelli dei tergicristalli.

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Per quanto riguarda la resina, Amazon propone inoltre numerosi prodotti sciogli-resina e rimuovi-catrame, generalmente venduti in una fascia di prezzo compresa tra 10 e 20 euro. Queste formulazioni sono studiate per agire sulla componente organica della resina, ammorbidendola e facilitandone la rimozione senza danneggiare la vernice o le guarnizioni.

Gli errori da evitare

Quando si cerca di eliminare resina o residui di insetti, la fretta può diventare una cattiva consigliera. L’utilizzo di acetone, benzina o solventi particolarmente aggressivi può infatti compromettere il trasparente della vernice e causare danni permanenti.

Anche spugne abrasive e sfregamenti eccessivamente energici rappresentano un rischio concreto. Una pulizia effettuata nel modo sbagliato può lasciare segni ben più evidenti delle contaminazioni che si stanno cercando di rimuovere.

Agire subito permette di evitare danni

La regola fondamentale resta sempre la stessa: intervenire rapidamente. Resina fresca e residui di moscerini appena depositati sono molto più facili da eliminare rispetto a contaminazioni lasciate sulla carrozzeria per giorni o settimane sotto il sole.

Considerando che molti prodotti specifici sono reperibili su Amazon a prezzi compresi tra 10 e 25 euro, dotarsi delle soluzioni giuste può rappresentare una spesa contenuta rispetto ai costi di una lucidatura professionale o di un intervento di ripristino della vernice. Un piccolo investimento che può aiutare a mantenere l’auto pulita, brillante e protetta per tutta l’estate.