Rimac Nevera, la produzione termina con 71 esemplari sui 190 previsti: i record dell'hypercar elettrica non sono bastati a convincere i collezionisti

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Rimac Nevera: dai record al flop di vendite

C’è qualcosa che i numeri non riescono a spiegare, nemmeno quando sono impressionanti. Nel mondo delle hypercar, dove ogni decimo di secondo può trasformarsi in un primato e ogni cavallo aggiuntivo diventa motivo di orgoglio, la velocità non coincide necessariamente con il desiderio. La Rimac Nevera ne è forse l’esempio più significativo.

Un’automobile capace di riscrivere diversi riferimenti prestazionali, ma incapace di conquistare il numero di clienti immaginato dal suo costruttore. Entro la fine del 2026 la sua produzione si concluderà anticipatamente, lasciando aperta una domanda interessante: quanto conta davvero essere i più veloci quando si cerca di vendere un’automobile da milioni di euro?

Il mercato delle hypercar non si conquista soltanto con i cavalli

Per comprendere la vicenda bisogna considerare le particolarità di un mercato nel quale le regole tradizionali dell’automobile perdono gran parte del loro significato. Chi può permettersi una hypercar non deve necessariamente scegliere tra prestazioni, comfort o prezzo. Spesso possiede già diverse sportive e cerca qualcosa che aggiunga valore alla propria collezione.

Una Ferrari o una Bugatti portano con sé una storia riconoscibile, un’identità costruita attraverso generazioni di modelli e un patrimonio emotivo difficile da riprodurre. Rimac ha scelto un percorso differente, affidando alla tecnologia elettrica il compito di costruire una nuova idea di esclusività.

Il risultato è stato straordinario dal punto di vista ingegneristico. Sul piano commerciale, invece, il pubblico si è mostrato decisamente più prudente. Questo non significa necessariamente che i collezionisti rifiutino le sportive elettriche. Significa piuttosto che l’innovazione, da sola, potrebbe non rappresentare una motivazione sufficiente per un acquisto tanto particolare.

La produzione si ferma a 71 esemplari

I programmi iniziali prevedevano 150 Nevera, ai quali si sarebbero aggiunte 40 unità della Nevera R, variante ancora più estrema introdotta nell’agosto 2024. Le cifre comunicate da Mate Rimac raccontano però uno scenario differente. La produzione terminerà con 51 esemplari della versione originale e appena 20 della R.

Il totale raggiungerà quindi 71 automobili, contro le 190 programmate. In termini percentuali significa poco più del 37% dell’obiettivo iniziale. Per un costruttore specializzato in vetture esclusive, una differenza di 119 unità non è trascurabile, soprattutto considerando gli investimenti necessari per sviluppare una piattaforma così sofisticata.

Paradossalmente, la riduzione dei volumi renderà la Nevera ancora più rara di quanto previsto. Ma sarebbe prematuro considerare questa circostanza un vantaggio per le quotazioni future. Il valore collezionistico dipende da numerosi fattori e una produzione limitata, soprattutto quando deriva da vendite inferiori alle aspettative, non garantisce automaticamente una rivalutazione.

Dai 412 km/h ai record: un primato non basta

Eppure, dal punto di vista delle prestazioni, trovare qualcosa da rimproverare alla Nevera è complicato. La versione originale sviluppa 1.914 CV grazie a quattro motori elettrici e ha raggiunto una velocità massima certificata di 412 km/h.

Nel 2023 ha conquistato 23 record in una sola giornata, prima di completare il Nürburgring Nordschleife in 7 minuti e 5,298 secondi, stabilendo allora il riferimento per le elettriche di serie. Tra le imprese più singolari figura anche il primato di 275,74 km/h in retromarcia, ottenuto dal collaudatore Goran Drndak.

La Nevera R ha successivamente spinto l’asticella fino a 431,45 km/h, accompagnando il risultato con altri 24 record annunciati nel 2025. Prestazioni che, per gli esemplari dei clienti, vengono normalmente limitate a 352 km/h, salvo occasioni dedicate con il supporto del costruttore.

Rimac ha dunque dimostrato ciò che sembrava impossibile fino a pochi anni fa. Il mercato, tuttavia, ha ricordato che un’automobile eccezionale non diventa automaticamente un oggetto del desiderio. E questa potrebbe essere la lezione più importante lasciata dalla Nevera.