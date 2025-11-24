Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Rolls Royce Rolls Royce Black Badge Ghost Game: un'auto a 8 bit

In un cortocircuito che ha stupito un po’ tutti, Rolls Royce si è concessa un “mashup” tra eleganza classica e pop moderno con la sua nuova one-off: la Black Badge Ghost Game. Si tratta nello specifico di un’auto che strizza l’occhio ad una clientela nerd grazie ad alcuni dettagli che la rendono unica, ispirati direttamente al mondo dei videogiochi a 8 bit. Purtroppo però questo modello potrà goderselo una sola persona, che l’ha richiesta con queste caratteristiche.

La carrozzeria è tonalità Salamanca Blue e Diamond Black ed ha una Coachline dipinta a mano che riporta un logo composto da 89 pixel denominato “Cheeky Alien” in rosa, blu e giallo. La griglia anteriore è illuminata e i cerchi da 22 pollici forgiati sono in abbinamento alle pinze freno nere.

Interni da videogioco

Internamente, invece, troviamo pelle nelle tinte Black e Casden Tan, ogni passeggero ha ricami personalizzati con la scritta “Player” e un numero progressivo accanto. Il “Cheeky Alien” è poi presente anche sui poggiatesta e sui tavolini ripiegabili. Tra le sedute è stata realizzata una vera e propria opera d’arte a tema spaziale, fatta a mano in Black e Mandarin sulla superficie Technical Fibre. La fascia illuminata presente sulla plancia, invece, è stata decorata secondo il tema Laser Base con 85 stelle. Lo Starlight Headliner sul padiglione, invece, è stato realizzato creando l’effetto di astronavi che lanciano laser grazie alle fibre ottiche. Infine nei battitacco campeggiano illuminate le scritte: “Press Start”, “Loading”, “Level Up” e “Insert Coin”.

Ufficio Stampa Rolls Royce

Naturalmente Rolls Royce non ha fatto il nome del fortunato proprietario di questa piccola opera d’arte. Ha solo annunciato di aver realizzato il tutto su commissione di un imprenditore tecnologico. Questa vettura è per certi versi lo specchio di una nuova generazione di imprenditori legata per forza di cose al mondo dei videogiochi degli anni ’70 e ’80.

Tante one-off, un solo obiettivo: stupire

Non è la prima volta che Rolls Royce stupisce il mondo con una sua one-off. Solo qualche mese fa ad esempio aveva esaltato il suo profondo legame con la serie di film 007, con la Phantom Goldfinger, una versione unica che attraverso colori e dettagli omaggia l’agente segreto più famoso del mondo. Un anno fa, invece, il costruttore britannico aveva stupito tutti con Scintilla, una vettura che è costata 2 anni di lavoro solo per essere realizzata a causa dei tantissimi dettagli presenti all’interno e all’esterno.

Insomma Rolls Royce non è nuova a questo genere di operazioni particolari con le proprie vetture. Ciò che stupisce però di questa Black Badge Ghost Game è l’accostamento quasi inusuale di due mondi che in questa vettura riescono perfettamente a scontrarsi. Da un lato, infatti, abbiamo il brand britannico, da sempre sinonimo di eleganza e stile. Un marchio per certi versi istituzionale visto che è anche uno dei principali fornitori di vetture della Casa Reale inglese. Dall’altro invece c’è un mondo giovanile e irriverente come quello dei videogiocatori. Questa one-off però riesce ad unire perfettamente questi due universi senza trascendere nel kitsch. Non si hanno informazioni certe sul prezzo, ma probabilmente si tratterà di una cifra che pochi esseri umani possono permettersi.