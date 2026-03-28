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Ufficio Stampa Rolls-Royce

Rolls-Royce ha presentato Cullinan Yachting. Si tratta di un progetto composto da quattro commissioni private e che punta a esaltare e celebrare l’estetica, i materiali e lo spirito della nautica.

Questa nuova serie limitata conferma la capacità di Rolls-Royce di creare modelli Bespoke in grado di stupire grazie alla ricercatezza del design e alla capacità di creare un legame con un elemento esterno, in questo caso il mondo della nautica, integrandolo sapientemente all’interno delle sue vetture.

Ecco tutti i dettagli rivelati dalla Casa in merito.

Un progetto unico

Le produzioni Bespoke di Rolls-Royce riescono sempre a esaltare lo stile iconico del brand, mettendo in evidenza caratteristiche uniche e un’attenzione massima per i singoli dettagli che costituiscono un veicolo. Anche Cullinan Yachting rientra perfettamente in questa descrizione. Si tratta di un progetto composto da quattro auto, con un collegamento ai quattro punti cardinali, Nord, Sud, Ovest ed Est.

Tutte le vetture possono contare su dettagli in teak di qualità nautica, cruscotti nautici dipinti a mano, rivestimenti interni Starlight con motivo a vento mediterraneo e finiture esterne distintive. Ogni modello è un pezzo unico, con soluzioni cromatiche esclusive e un lavoro di progettazione che ha richiesto circa due mesi di sperimentazione. La plancia è caratterizzata da una rifinitura in Piano Milori Sparkle, un blu metallizzato intenso che rappresenta un vero e proprio omaggio alla Costa Azzurra.

Da segnalare il ricorso al teak a poro aperto per l’abitacolo: questo materiale è in genere utilizzato sui punti degli yacht ed è stato scelto per rafforzare ulteriormente questo legame con la nautica. L’abitacolo propone anche rifiniture in pelle bianco artico e blu navy, con cuciture a contrasto, profili e monogrammi sui poggiatesta in blu navy. Il soffitto dell’abitacolo, inoltre, richiama la mappa dei venti del Mediterraneo.

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La rifinitura esterna riflette i punti cardinali: il Nord è realizzato in Crystal su Light Blue, il Sud in Crystal su Arabian Blu IV mentre l’Est è realizzato in Dark Silk Teal mentre l’Ovest in Sapphire Gunmetal. Ogni modello propone anche cerchi in lega da 22 pollici caratterizzati da una particolare lucidatura che richiama gli elementi cromati e gli accessori degli yacht.

Le Cullinan Yachting sono state realizzate su commissione e, di conseguenza, non saranno immesse sul mercato. La divisione Bespoke della Casa continua, quindi, a produrre gemme e si conferma un punto di riferimento per la clientela interessata a modelli Rolls-Royce. Ricordiamo che di recente la Casa ha celebrato i 100 anni di Phantom con un’esclusiva edizione speciale.

Martina Starke, Head of Bespoke Design di Rolls-Royce Motor Cars, ha così commentato il nuovo progetto della Casa: