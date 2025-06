Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Rolls Royce festeggia sé stessa e 007 con la one off Phantom Goldfinger

Il cinema e il mondo dell’auto sono da sempre legati da un filo sottile. Ci sono poi alcune saghe in particolare che hanno fuso la propria leggenda con modelli di vetture ormai entrati nell’immaginario collettivo. A tal proposito non possiamo non citare le gesta di James Bond, l’agente 007, che tra i tanti veicoli guidati ha sempre mostrato una certa simpatia per le Rolls Royce.

Durante il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il marchio britannico ha deciso di dare nuova linfa a questa partnership nata sul grande schermo con l’agente segreto meno segreto del mondo. In una location davvero d’eccezione, è stata mostrata, infatti, la nuova Phantom Goldfinger, accompagnata dal modello del 1937, apparso nell’omonimo film di 007 e che ha ispirato questa splendida vettura.

Un anniversario da ricordare

Per Rolls Royce si tratta di giornate particolari. Il marchio, infatti, festeggia i 100 anni della Phantom, il nome in assoluto più famoso del marchio. Presentata sul rinomato Mosaic Lawn del Grand Hotel, sulle rive del Lago di Como, questa one-off celebra non solo questo importante traguardo per il marchio, ma anche lo stretto rapporto che da anni intercorre tra James Bond e questo brand. Sono addirittura 12 le apparizioni di Rolls Royce sinora registrate nei film di 007 e quella prima volta in particolare vide come protagonista la Phantom III Sedanca de Ville del 1937 nel film del 1964, Goldfinger.

La vettura in questione era guidata nella pellicola dal villain Auric Goldfinger ed è stata esposta all’evento, ad accompagnare la sorella più recente. Quest’ultima era già stata mostrata nel 2024, in occasione del 60° anniversario del film. All’interno troviamo dettagli in oro 18 e 24 carati, riferimenti cinematografici ed elementi narrativi che riguardano i personaggi del noto film. Come se non bastasse però, il marchio britannico ha deciso di accompagnare a queste due splendide auto anche una mostra con ben 8 opere d’arte originali che ripercorrono la storia della Phantom.

Rolls-Royce simbolo di eleganza

In particolare i designer di Goodwood hanno dato vita ad opere, ognuna delle quali va a rappresentare, nello stile artistico, l’epoca della Phantom di riferimento. A corredo di tutto ciò si è svolta anche una splendida sfilata di apertura evento, che includeva una Phantom V. Attualmente Rolls Royce Motor Cars Limited appartiene al Gruppo BMW, che nel 1998 rilevò i diritti di utilizzo del marchio. Nonostante la proprietà tedesca però il brand ha mantenuto la propria identità britannica. il quartier generale della Casa è il Goodwood Plant (vicino all’omonimo famoso circuito), dove tra le altre cose si trova anche il centro stile e vengono effettuate produzione e assemblaggio. Per quanto concerne, invece, lo stabilimento storico del brand, quello di Crewe, al momento è di proprietà di Volkswagen, che lì produce le Bentley.

Da sempre Rolls Royce si è distinta per l’eleganza dei propri modelli. Non a caso spesso è stata scelta anche dalla Famiglia Reale d’Inghilterra. Per quanto concerne il cinema, invece, James Bond non ha di certo l’esclusività su questo brand. Ad esempio nel film Indiana Jones e l’ultima crociata del 1989 appare una Barker. Addirittura nel 1977, il grande regista americano Ron Howard, in quel frangente al debutto dietro la macchina da presa, lanciò il film Attenti a quella pazza Rolls Royce, che vedeva protagonista proprio l’iconica vettura nel più classico dei movie on the road statunitensi.