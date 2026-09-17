Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Salone dell’Auto di Parigi 2026, novità di Stellantis

Stellantis si è riservato lo spazio espositivo più grande della kermesse francese, grazie a uno stand interattivo e multisensoriale di oltre 5.000 metri quadrati. A Parigi il colosso nato dalla fusione tra PSA e FCA presenterà il SUV compatto premium DS N°7, l’inedita FIAT Grizzly, la nuova Lancia Gamma, che rilancerà il brand torinese nel segmento dei crossover, la Leapmotor B03, compatta elettrica del segmento B, il D19, il SUV top di gamma del brand cinese, e la nuova Opel Corsa GSE.

In totale saranno 60 i veicoli Stellantis in mostra al Salone dell’Auto di Parigi 2026, previsto dal 12 al 18 ottobre, concretizzando il piano strategia FaSTLAne 2030 annunciato lo scorso maggio. La cura Filosa, CEO di Stellantis, sta funzionando con numeri in rialzo e prospettive di crescita anche sul mercato nordamericano. Al Paris Motor Show non mancheranno personaggi di spicco come Emanuele Cappellano, COO di Enlarged Europe, Ralph Gilles, Head of Stellantis Design, e Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe. Spetterà a Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, svelare le più recenti innovazioni della gamma.

Tappa importante

Mai come quest’anno l’evento transalpino mostrerà l’ambizione del colosso automobilistico nelle mani di John Elkann. L’esposizione porrà in primo piano la vasta disponibilità di motorizzazioni e la determinazione di Stellantis in una fase molto complessa per il car market europeo. Il Gruppo italo-francese vuole garantire una massima liberà di scelta ai clienti del futuro con un piano strategico preciso. FIAT allargherà la gamma come le nuove Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV familiari concepiti per un uso quotidiano.

I pilastri del nuovo corso ruotano intono alla versatilità, alla praticità e al comfort di tutti i giorni. Non manca la possibilità di configurare le vetture secondo le proprie esigenze. DS Automobiles ha annunciato il lancio della nuova DS N°7, protagonista della sua prima apparizione in un Salone internazionale. Nello stand imponente da 5.340 m², situato nel padiglione 4 del centro espositivo di Porte des Versailles, ci sarà spazio anche per la nuova Lancia Gamma. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso nel corso della presentazione avvenuta al Mimit ha già annunciato:

“La nuova Gamma è il simbolo del rilancio dell’auto italiana, è giusto che questo evento si svolga qui, nella casa delle imprese e del Made in Italy. Con il Piano Italia abbiamo fatto un progetto assieme a Stellantis per rilanciare l’auto. Ora chiediamo alla Commissione Ue di non perdere altro tempo, serve un processo di revisione delle norme che sia a tutela delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori”.

Spazio alle innovazioni

Alfa Romeo mostrerà l’intera gamma: Junior, Tonale, Giulia, Stelvio e 33 Stradale, affiancate dalla leggendaria Spider “Duetto” proveniente dal Museo Alfa Romeo di Arese, che omaggia il suo 60° anniversario. Leapmotor, sostenuta dalla solida joint venture con Stellantis, punterà sulla B03, compatta elettrica del segmento B, e sulla D19, il SUV ammiraglia di nuova generazione del marchio.

Opel svelerà la GSE 27FE Formula E e la nuova Corsa GSE. Gli appassionati di Peugeot potranno ammirare la 9X8 Hypercar, attualmente impegnata nel WEC, e la nuova E-208 GTi. Citroën farà gli onori di casa con soluzioni che strizzano l’occhio alla tradizione. Lo slancio creativo di Stellantis si sostanzia in una strategia che è alla base di STLA One, la piattaforma tecnologica unica per tutti i marchi del Gruppo.

Il calendario delle conferenze stampa parigine, in programma al padiglione 4 la mattina del 12 ottobre, è il seguente: