DFSK protagonista a Torino con la nuova Glory 500 Turbo e l’ibrida E5 Plus PHEV, un mix tra accessibilità, tecnologia e sostenibilità

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa DFSK DFSK al Salone Torino 2025: novità Glory 500 Turbo ed E5 Plus PHEV

Tutto pronto per l’inizio del Salone dell’Auto di Torino 2025, a pochi giorni dall’inizio dell’evento si definiscono protagonisti e novità pronte a mettersi sotto i riflettori di uno degli eventi italiani più importanti dell’anno. Oltre ai brand “di casa” non possono mancare tante novità in arrivo dalla Cina, come DFSK. Marchio distribuito in Italia da China Car Company, e che dal 26 al 28 settembre, sarà presente in Piazza Castello con due modelli strategici.

La nuova Glory 500 Turbo e l’inedita E5 Plus PHEV a sette posti saranno le regine dello stand DFSK, che negli ultimi mesi ha maturato la sua presenza in Italia grazie a partnership e iniziative commerciali.

Glory 500 Turbo: un city suv versatile

DFSK presenta la sua interpretazione dinamica del suv, con dimensioni compatte e una volumetria interna razionale. La Glory 500 Turbo è una vettura pensata per vivere quotidianamente la città, ma offre tutta la libertà di cui si ha bisogno per gite fuori porta o viaggi più lunghi. Insomma, con i suoi 4,38 metri di lunghezza si posiziona esattamente al centro di uno dei segmenti più apprezzati del mercato. Sotto al cofano troviamo un motore turbo da 150 CV e 220 Nm di coppia, con una velocità massima di 190 km/h che la rende competitiva anche su tragitti autostradali

Esteticamente si distingue per linee sobrie e moderne, mentre all’interno offre materiali e dotazioni senza compromessi: sedili in pelle regolabili, climatizzatore automatico, infotainment con schermo da 8,8 pollici e compatibilità Apple CarPlay/Android Auto. Un crossover che punta non solo a conquistare famiglie e giovani professionisti, ma anche a sedurre chi cerca un’auto pratica senza rinunciare al piacere di guida.

E5 Plus PHEV 7 posti: l’ibrido per famiglie numerose

Se la Glory 500 Turbo guarda a chi cerca versatilità e praticità quotidiana, l’altra grande novità porta DFSK direttamente nel segmento superiore. Al Salone debutta infatti il E5 Plus PHEV, SUV ibrido plug-in di grandi dimensioni con 7 posti e un abitacolo che punta su comfort e tecnologia.

Dentro si respira aria premium: tetto panoramico elettrico, climatizzatore automatico multizona, sedili in pelle riscaldati e ventilati, strumentazione digitale da 15,6 pollici e una lunga lista di assistenti elettronici alla guida. È un’auto pensata per famiglie numerose o per chi affronta spesso viaggi lunghi, con la sicurezza di un pacchetto completo.

La meccanica abbina un motore 1.5 benzina a un’unità elettrica da 180 CV. In modalità full electric può percorrere fino a 120 km senza emettere un grammo di CO₂, mentre con la combinazione ibrida si superano i 1.000 km di autonomia. Un mix che rende l’E5 Plus PHEV una proposta concreta per chi vuole ridurre consumi ed emissioni nei lunghi tragitti.

Promozione “Momenti di Glory”

Non solo novità di prodotto: DFSK porta a Torino anche un’iniziativa commerciale che ha già riscosso grande successo, la campagna “Momenti di Glory”. L’offerta, valida fino al 30 settembre, prevede incentivi fino a 4.000 euro sull’acquisto della Glory 500, portando il prezzo d’ingresso a 16.500 euro. Una cifra che rende la proposta ancora più competitiva, tanto da essere interessante anche per i neopatentati.

I numeri danno ragione alla strategia: nei primi sette mesi del 2025, DFSK ha registrato una crescita del 145% dei volumi in Italia rispetto al 2024. Un segnale che il mercato sta iniziando a premiare un marchio giovane, ma capace di proporre auto con un rapporto qualità-prezzo che si sta rivelando vincente.