Salone Auto Torino 2026: il Gruppo Chery conquista tre riconoscimenti ai TADA

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Chery Group iCAUR V27

Il Gruppo Chery ha conquistato tre dei nove premi principali della seconda edizione del TADA 2026 (Torino Automotive Design Award), consegnati venerdì 11 settembre al Teatro Regio durante il Salone Auto Torino. I riconoscimenti premiano tre differenti marchi del gruppo, uno per ciascuna categoria in gara:

iCAUR V27: Best Interior Design Award (Categoria Premium Car)

LEPAS L6: Best Interior Design Award (Categoria City Car)

CHERY Tiggo 9: Best Technological Innovation Award (Categoria Family Car)

Questo successo coincide con una fase di forte espansione del gruppo sul mercato italiano, che passa da uno a quattro brand: OMODA & JAECOO (attivo dal 2024), LEPAS (che ha aperto gli ordini per la L8), CHERY (al debutto in concessionaria a novembre) e iCAUR (atteso nel primo trimestre del 2027).

Il Premio TADA

Istituito nel 2025 dal Salone Auto Torino per valutare i costruttori cinesi presenti o in arrivo in Europa, l’edizione 2026 ha esaminato 87 modelli di 46 marchi. Le vetture sono state suddivise in tre contesti d’uso (City, Family e Premium Car) e valutate da una giuria composta da dieci direttori e giornalisti senior di testate europee in base a design esterno, interni e innovazione tecnologica.

iCAUR V27 — L’abitacolo premium

Chery Group

Il fuoristrada di oltre 5 metri, dotato di un’architettura a range extender da 455 CV, si è imposto per l’impostazione da ammiraglia racchiusa in proporzioni classiche da off-road.

Punti di forza: doppio tetto panoramico, schermo centrale da 15,4 pollici in risoluzione 3K, head-up display a realtà aumentata, impianto audio Pioneer e sedili anteriori elettrici (riscaldati, ventilati e con funzione massaggio).

LEPAS L6 — L’abitacolo compatto

Gruppo Chery

Il SUV da 4,55 metri — in arrivo entro il primo trimestre 2027 nelle versioni plug-in Super Hybrid (279 CV) ed elettrica (batteria da 65 kWh e 450 km di autonomia) — è stato premiato per l’interpretazione dello stile Leopard Aesthetics applicato agli interni.

Punti di forza: pavimento piatto, console centrale con doppia ricarica wireless, comandi fisici dedicati a clima e modalità di guida posizionati alla base dello schermo, sedili riscaldati e ventilati, impianto audio Sony e tetto panoramico.

CHERY Tiggo 9 — L’innovazione tecnologica

Grupp Chery

L’ammiraglia a sette posti di casa CHERY ha convinto la giuria grazie al sistema Chery Super Hybrid, che abbina un motore 1.5 TGDi a tre unità elettriche (102 e 122 CV all’anteriore, 238 CV al posteriore) per una potenza complessiva di 428 CV.

Punti di forza: trazione integrale priva di collegamento meccanico tra gli assi (gestita direttamente dalla disposizione dei motori per una risposta più rapida e zero manutenzione), batteria da 34,46 kWh per 140 km di autonomia elettrica WLTP (1.050 km complessivi), consumi dichiarati di 1,8 l/100 km ed emissioni di 40 g/km di CO₂ nel ciclo combinato.