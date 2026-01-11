Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il modello di Peugeot si aggiorna con tante novità

Tra le novità del Salone di Bruxelles c’è anche la Nuova Peugeot 408, il restyling con cui la Casa francese aggiorna e rinnova uno dei suoi modelli più interessanti e ricchi di potenzialità. Si tratta di un’anteprima mondiale per questo importante aggiornamento. La fastback di Peugeot è protagonista di un vero e proprio facelift, con un aggiornamento che interviene su vari aspetti del design, con un’attenzione particolare sulla carrozzeria esterna. La gamma di motorizzazioni, invece, è composta da unità elettrificate, con possibilità anche di puntare sulla versione full electric. Andiamo a scoprire tutte le novità del nuovo modello di Peugeot.

Le novità

La presentazione in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles 2026, dove Stellantis ha svelato diverse novità, è l’occasione giusta per scoprire tutte le novità che caratterizzeranno la nuova Peugeot 408. Rispetto al modello precedente, si registra un importante aggiornamento per la parte anteriore, con nuovi gruppi ottici a tre elementi e un nuovo paraurti di forma trapezoidale. Da segnalare anche l’introduzione del logo Peugeot retroilluminato e posizionato all’interno della calandra.

Ci sono poi i nuovi gruppi ottici a cui si affiancano le finiture in nero lucido e opaco. La vettura può contare su nuovi cerchi in lega. Di serie ci sono i cerchi da 17 pollici, ma è possibile arrivare fino a 19 pollici. Tutto confermato per quanto riguarda le dimensioni. La vettura è lunga 4,69 metri ed è alta 1,48 metri, con un passo che arriva fino a 2,79 metri. Questo dato rende la 408 uno dei modelli con la migliore abitabilità interna nel suo segmento di mercato.

Al posteriore è stato introdotto il lettering Peugeot retroilluminato e ora integrato con la striscia LED a sviluppo orizzontale, con una soluzione destinata a essere riproposta anche su altri modelli della Casa. All’interno, invece, l’abitacolo proporrà nuove opzioni in base all’allestimento, con la possibilità di puntare su materiali come l’Alcantara e la pelle Nappa. Al centro della plancia, invece, c’è il display da 10 pollici con grafica aggiornata

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, invece, Peugeot punta sull’elettrificazione per la sua 408. Tra le unità disponibili c’è la Hybrid 145 CV a cui si affianca la verisone Plug-in Hybrid da 240 CV, con motore benzina da 180 CV, motore elettrico da 92 kW e una batteria da 14,6 kWh (con un’autonomia di circa 85 chilometri in modalità a zero emissioni). A completare la gamma troviamo la versione elettrica con motore da 213 CV e batteria da 58,2 kWh. Questa variante si caratterizza per un’autonomia dichiarata di 456 chilometri con una carica completa. Ricordiamo che in occasione della fiera di Bruxelles, il Gruppo Stellantis ha annunciato anche la Nuova Opel Astra.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, Peugeot non ha ancora fornito il listino aggiornato della sua nuova Peugeot 408. Ulteriori dettagli in merito alla disponibilità del modello arriveranno nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che i prezzi della versione precedente della fastback francese partono da 38.670 euro. La nuova versione non dovrebbe presentare sostanziali differenze, in termini di prezzo, rispetto al modello che andrà a sostituire nel corso del 2026.