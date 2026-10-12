Salone dell’Auto di Parigi 2026, il Gruppo Chery porta cinque modelli e le nuove Omoda

Il Gruppo Chery porta cinque nuovi modelli al Salone dell'Auto di Parigi 2026: Chery Q, Tiggo 8 e Tiggo 9, oltre che alla Omoda 4 e Omoda 5

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Ufficio Stampa Chery Omoda 4: al Salone dell'Auto di Parigi 2026 pronta a stupire

Il Gruppo Chery è grande protagonista al Salone dell’Auto di Parigi 2026 e gli appassionati potranno ammirare le sue novità al Padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles. La Casa cinese porta cinque modelli, alcuni del tutto nuovi e altri rinnovati rispetto al passato, con Chery e Omoda che saranno i marchi presenti all’esposizione.

Sono ben tre le auto presenti per il marchio Chery: Tiggo 8, Tiggo 9 (entrambe in versione Super Hybrid) e Q (elettrica). Le ultime due vetture sono invece marchiate Omoda, con il modello 4 che sarà la novità per il 2027, mentre cambia volto 5, il SUV più venduto di tutto il Gruppo in Italia.

Chery Tiggo 9 Super Hybrid e Tiggo 8 Super Hybrid

Al vertice della gamma Chery si colloca Tiggo 9 Super Hybrid. La lunghezza di 481 cm permette di ospitare fino a sette persone, nello schema classico 2+3+2. Il sistema propulsivo combina un motore 1.5 TGDi con tre unità elettriche, per una potenza complessiva di 428 CV, rendendolo un SUV a trazione integrale.

Ufficio Stampa Chery

Le prestazioni offrono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. La batteria da 34.46 kWh consente di percorrere fino a 140 chilometri in modalità elettrica nel ciclo WLTP, giungendo così a un’autonomia dichiarata fino a 1050 chilometri.

Subito al di sotto dell’ammiraglia, Chery propone Tiggo 8 Super Hybrid, SUV con lunghezza da 472 cm. La vettura è dotata di sistema ibrido plug-in con trazione anteriore e potenza complessiva di 279 CV. Secondo i dati ufficiali del costruttore, Tiggo 8 può percorrere 90 chilometri nel ciclo WLTP in modalità elettrica e toccare complessivamente i 1090 chilometri.

Chery Q: la citycar elettrica per il 2027

Al Salone dell’Auto di Parigi arriva Chery Q, il primo modello completamente elettrico del segmento B per la Casa cinese. Il progetto si rivolge principalmente per la modalità urbana, con forme morbide e dimensioni che cercano equilibrio tra ingombri esterni e abitabilità.

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La lunghezza è di 419 cm, con una capacità di bagagliaio di 375 litri. Il motore sviluppa 121 CV, mentre la batteria da 52 kWh consente la ricarica dal 30 all’80% in 17 minuti. Il debutto in Italia è previsto nel 2027.

Omoda 4: il crossover full hybrid giovanile

Il mercato italiano si arricchirà nel 2027 anche della Omoda 4. Il modello era già stato mostrato in anteprima al Salone dell’Auto di Torino, un crossover da 442 cm di lunghezza e che adotta un sistema full hybrid SHS-H.

La potenza complessiva raggiunge i 224 CV, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. Il design segue il linguaggio stilistico definito dal marchio “Cyber Mecha“, caratterizzato da un frontale deciso, superfici geometriche e linee marcate lungo la fiancata. Il cockpit è progettato per adattare l’interazione con il conducente alle sue abitudini e preferenze. Il modello sarà proposto negli allestimenti Pure e Premium.

Omoda 5: restyling con nuove dimensioni

L’ultima protagonista dello stand è la nuova Omoda 5, modello che ha superato quasi mezzo milione di unità vendute in sessanta Paesi. La lunghezza cresce di dieci centimetri, arrivando così a 454 cm, mentre il passo aumenta fino a 263 cm, due centimetri in più rispetto al passato.

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Il design riprende alcuni elementi della Omoda 7, con una silhouette da crossover e tetto discendente in stile fastback. Il frontale presenta una calandra chiusa, mentre al posteriore spicca una firma luminosa a forma di saetta. Chery ha ridisegnato anche l’abitacolo: nuova plancia, quadro da 8,9 pollici, schermo centrale flottante da 15,6 pollici.

L’auto si basa sul sistema full hybrid SHS-H di quinta generazione, basato sulla piattaforma T1X. Il motore 1.5 TGDi da 143 CV lavora insieme a un’unità elettrica da 150 kW, con potenza complessiva di 224 CV.