Leapmotor continua la propria corsa di avvicinamento al mercato europeo, e lo fa scegliendo il palcoscenico del Mondial de l’Auto di Parigi per presentare, dal 12 al 18 ottobre, due modelli che non potrebbero essere più diversi tra loro per filosofia e dimensioni.
Il marchio cinese, sostenuto dall’alleanza industriale con Stellantis, porta infatti nella capitale francese il debutto europeo della compatta B03 e dell’ammiraglia D19, affiancate dall’intera gamma già disponibile nel Vecchio Continente, composta da B03X, B05, B10, C10 e T03. Un debutto che arriva in un momento di crescita concreta per il brand, che secondo i dati diffusi dall’azienda vede già l’Europa rappresentare il 13% delle vendite globali complessive.
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La piccola B03
Ad aprire le danze sullo stand parigino, allestito su due livelli all’interno del Padiglione 4, sarà la Leapmotor B03, una berlina compatta 100% elettrica pensata espressamente per una clientela giovane e abituata a muoversi soprattutto in contesto urbano.
Nonostante gli ingombri esterni piuttosto contenuti, la vettura punta molto sulla qualità degli spazi interni, grazie a soluzioni di modularità intelligente per i sedili e a un bagagliaio organizzato su due livelli, pensato per semplificare la gestione dei carichi quotidiani.
Il tutto accompagnato da un’architettura digitale di bordo gestita dall’intelligenza artificiale e da un pacchetto completo di sistemi di guida assistita. Sul fronte dell’autonomia, la versione con la batteria più capiente da 53 kWh dichiara fino a 392 chilometri nel ciclo combinato WLTC, dato ancora in fase di omologazione definitiva, a cui si aggiunge il supporto alla ricarica rapida.
L’ammiraglia rialzata D19
Il secondo debutto, decisamente più imponente, riguarda la Leapmotor D19, il nuovo SUV di vertice della gamma, lungo 5,25 metri, con un passo di 3,11 metri e una larghezza di circa due metri: numeri che lo collocano senza mezzi termini tra i SUV più grandi oggi in circolazione.
Il design resta fedele al linguaggio stilistico già visto sugli altri modelli del marchio commercializzato da Stellantis, con superfici pulite e fari sottili uniti da una barra luminosa, mentre anche dietro compare una firma luminosa particolare, capace persino di mostrare il livello di carica residua della batteria.
A bordo trova posto una configurazione a sei posti, pensata per il massimo comfort di tutti gli occupanti. Dal punto di vista tecnico, la D19 sfrutta la tecnologia REEV, cioè ad autonomia estesa, abbinando un motore termico a un generoso pacco batterie da 80,3 kWh, che garantisce oltre 300 chilometri percorribili in modalità puramente elettrica prima dell’intervento del motore di supporto.
Intrattenimento interattivo
A rendere la D19 ancora più ambiziosa contribuisce la dotazione tecnologica di bordo, tra le più avanzate mai viste su un modello del marchio. Il SUV monta infatti una coppia di chip Qualcomm Snapdragon 8797, una configurazione capace di garantire, secondo quanto dichiarato dall’azienda, il punteggio Antutu più alto mai registrato su un’automobile, doppio o addirittura quadruplo rispetto a quello di molti rivali diretti.
Una potenza di calcolo che si traduce in un’esperienza multimediale fluida e reattiva, pensata per intrattenere i passeggeri durante i viaggi più lunghi, in linea con la vocazione da vera ammiraglia tecnologica che Leapmotor vuole attribuire al proprio modello di punta in vista dello sbarco definitivo sul mercato europeo.