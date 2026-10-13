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Ufficio Stampa ATFlow - Linktour Linktour: tre nuovi concept per le microcar del futuro al Salone di Parigi 2026

La mobilità urbana passa anche dal design e della personalizzazione. Questa è la filosofia che Linktour porta al Salone dell’Auto di Parigi 2026 con la sua Creative Collection ALUMI. Una collezione composta da tre concept che reinterpretano il proprio quadriciclo elettrico attraverso altrettanti stili di vita.

Il marchio cinese, importato e distribuito in Italia da ATFlow (del Gruppo Autotorino), basa la propria idea di microcar secondo un dettame chiaro: i veicoli compatti non devono dominare la città, ma inserirsi nel suo tessuto. Il motto di questa collezione infatti è “Un ALUMI, Trois Arts de Vivre” (“Un’ALUMI, tre modi di vivere”), dimostrando come queste vetture possano andare oltre la semplice funzione di mezzo di trasporto, diventando un’espressione della personalità di chi lo utilizza.

ALUMI by Spinzi Studio: design e artigianalità

La prima interpretazione nasce dalla collaborazione con Spinzi Studio, realtà milanese che ha lavorato sul design e sui dettagli dell’abitacolo, creando un ambiente ispirato all’architettura residenziale contemporanea. ALUMI by Spinzi si distingue per l’attenzione ai materiali, le geometrie circolari e le superfici pensate per offrire una sensazione tattile ricercata.

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L’obiettivo è trasformare lo spazio interno in un rifugio urbano, dove muoversi agilmente tra le strade cittadine senza rinunciare al comfort. Spinzi Studio ha progettato cerchi in lega in alluminio forgiato e un supporto per smartphone in alluminio realizzato a mano. Elementi che sottolineano la volontà di affiancare alla funzionalità quotidiana una maggiore attenzione all’artigianalità e all’identità estetica.

ALUMI Atlas Blue: nuova colorazione

Con ALUMI Atlas Blue, Linktour presenta una nuova livrea che sarà introdotta commercialmente nel 2027. Il nome è un rimando alla figura di Atlante, Titano della mitologia greca associato al sostegno della volta celeste. Linktour ha dunque realizzato una tonalità blu profonda e brillante, ispirata alle sfumature dell’Oceano Atlantico e ai colori del crepuscolo di Parigi.

L’intervento si concentra prettamente sull’aspetto esteriore, cercando di ampliare la possibilità di personalizzazione del modello. La nuova tinta punta a conferire maggiore carattere alla vettura con una chiara espressione di stile di vita: “Ridotta nelle dimensioni, ma senza limiti di visione”.

ALUMI VIA: microcar oltre la città

La terza protagonista della Creative Collection è ALUMI VIA, una versione che sposta l’attenzione dagli spostamenti metropolitani al tempo libero. Il progetto nasce per esplorare un utilizzo del quadricilo elettrico anche al di fuori dei tradizionali contesti urbani, senza scadere nel cliché del fuoristrada.

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La proposta punta a valorizzare la versatilità della piattaforma ALUMI, suggerendo così nuove possibilità di impiego, come viaggi nel fine settimana e brevi gite fuori porta. Questo concept dunque incoraggia l’esplorazione verso nuovi orizzonti.

Riciclo e leggerezza: la filosofia Linktour

Dietro le tre concept c’è la filosofia del marchio sintetizzata nella formula “Light Moves Urban Life”. Il concetto di leggerezza non riguarda solo le dimensioni del veicolo, ma anche la progettazione della struttura e l’attenzione ai materiali.

Linktour dichiara di utilizzare l’alluminio riciclato attraverso un approccio produttivo definito “From Can to Car”, realizzando una monoscocca leggera. Questa soluzione permette di abbattere il peso fino al 45% rispetto alle piattaforme tradizionali in acciaio. Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 è solo il primo passo dell’espansione di Linktour in Europa, con il motto dell’azienda che è:” Light Moves Urban Life. Da Parigi al resto del mondo”.